Bandai prosegue con entusiasmo l’espansione della sua linea SH Figuarts dedicata a One Piece, presentando una nuova action figure che renderà felici collezionisti e fan della celebre opera di Eiichirō Oda. Protagonista di questa nuova uscita è Dracule Mihawk, uno dei personaggi più affascinanti e iconici dell’intero manga, noto per essere il più grande spadaccino del mondo.

Dracule Mihawk - SH Figuarts

Con un’altezza di circa 16,5 cm, la figure si distingue per l’elevata qualità costruttiva, la cura nei dettagli e una dotazione di accessori particolarmente generosa. La scultura cattura perfettamente il look elegante e minaccioso di Mihawk, restituendo tutta la sua imponenza con precisione e fedeltà rispetto al design originale. L’articolazione avanzata consente un’ampia libertà di movimento, permettendo di ricreare numerose pose d’azione ispirate sia al manga che all’anime.

All’interno della confezione sono inclusi volti intercambiabili e diverse mani opzionali, pensati per offrire la massima personalizzazione nell’esposizione. In aggiunta, Bandai ha deciso di includere due volti extra, uno per Roronoa Zoro e uno per Monkey D. Luffy, un dettaglio che farà sicuramente la gioia dei collezionisti più attenti. Questi accessori esclusivi rappresentano un chiaro valore aggiunto e rendono la figure ancora più interessante per chi già possiede altri personaggi della linea SH Figuarts di One Piece.

Il livello di dettaglio non si limita solo alla scultura e alla pittura: anche la celebre spada di Mihawk, Yoru, è stata riprodotta con grande attenzione, risultando fedele nella forma, nelle proporzioni e nella colorazione. Il mantello, il cappello e gli altri elementi distintivi del personaggio completano una proposta che si candida a diventare uno dei pezzi più ambiti della linea.

Prezzo e data di uscita

Per quanto riguarda la distribuzione, la figure sarà disponibile in Giappone a partire da dicembre 2025. In Italia, il prodotto sarà distribuito ufficialmente da Cosmic Group con un leggero ritardo: l’arrivo nei negozi è previsto per febbraio 2026. Il prezzo indicativo è di 110,00 euro, una cifra in linea con la qualità e la complessità del prodotto.