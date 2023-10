Migliori horror in co-op per Halloween

Halloween è un ottimo momento per divertirsi con un po' di videogiochi horror, approfittando dell'atmosfera della festività, ma per alcuni giocare da soli è un azzardo. Ecco perché esistono gli horror con modalità cooperativa: si tratta di titoli che, senza rinunciare a esperienze opprimenti, vi permettono di condividere gli orrori con un compagno che gioca con voi, o in alcuni casi anche con più di uno.

Se pianificate di divertirvi per la serata delle zucche, ma non volete farlo necessariamente da soli, vediamo quindi la nostra selezione dei migliori horror con modalità cooperativa.

I migliori horror con co-op

The Texas Chainsaw Massacre

Recentissimo, The Texas Chainsaw Massacre è un videogioco di stampo horror asimmetrico in cui si possono vestire i panni del killer o quelli delle vittime – e, in questo, unire le forze per tentare disperatamente di sopravvivere.

Va da sé che la cosa proponga atmosfere decisamente inquietanti, perfette per Halloween, mentre tenterete di sfuggire allo spietato assassino di Non aprite quella porta, o diventerete lui, mentre i vostri amici si coalizzeranno per tentare di scappare.

Sarà un Halloween decisamente movimentato, sì. Il gioco è incluso su Game Pass.

Resident Evil Revelations 2

Diversi episodi della celebre serie horror di Capcom danno la possibilità di giocare in cooperativa: è anche il caso di Resident Evil Revelations 2, che vi permette di affidare il controller 2 a un vostro amico per affrontare insieme le vicende di Claire e di Moira, chiamate a capire come siano finite in un'isola inquietante e remota di punto in bianco.

Il mistero è solo la punta dell'iceberg e ben presto le due si ritroveranno a confronto con incubi inenarrabili, in un'esperienza cooperativa perfetta per il vostro Halloween.

Dead By Daylight

Passiamo alla cooperazione online per segnalarvi Dead by Daylight, videogioco asimmetrico in cui, ancora una volta, i giocatori devono unire le forze per sopravvivere contro quello che invece li sta braccando.

Se amate il gioco del nascondino, insomma, immaginatelo ampliato nel modo più inquietante possibile: il lato divertente è che, oltre a dover collaborare con gli altri giocatori per scamparla, potrete anche vestire di volta in volta i panni dell'assassino, essendo voi colui che renderà vana la collaborazione degli altri.

Con gli anni, Dead by Daylight è diventato un po' una istituzione del genere ed è sempre molto popolare: non sarete gli unici a valutare di passare Halloween in sua compagnia, insomma.

Dead Space 3

L'orrore di Visceral Games in Dead Space 3 apre le porte anche alla cooperativa: parliamo di un gioco non recentissimo, ma che rimane interessante per chi vuole vivere esperienze da brivido in compagnia di un amico.

Nei panni di Isaac Clarke potrete infatti farvi affiancare dal sergente John Carver, intenti a tentare di resistere non solo di fronte ai Necromorfi, ma anche di fronte a nuovi nemici umani che vorranno farvi la festa senza troppi sconti.

Resident Evil 5

Chiudiamo la selezione segnalandovi un episodio di Resident Evil che, seppur rinunciando alla vena più marcatamente horror della serie, riusciva a non darsi completamente alla deriva action vista nel successivo.

Stiamo parlando di Resident Evil 5, che vi consentiva di unire le forze con un amico per vestire i panni di Chris Redfield e di Sheva, mentre l'orrore raggiunge anche l'Africa e i due devono trovare il modo di fermarlo.