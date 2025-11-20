Meta Quest 3S da 128 GB è disponibile su Amazon a soli 279,99€ invece di 329,99€, con uno sconto del 15%. Questo visore per la realtà mista vi permette di muovervi liberamente senza fili, mentre gli oggetti virtuali prendono vita nella vostra stanza con risoluzione ad alta definizione. Approfittate dell'offerta a 279,99€ con il 15% di sconto e ricevete in esclusiva il Bundle Cardboard Hero di Gorilla Tag più 3 mesi di prova gratuita di Meta Horizon+!

Prodotto in caricamento

Meta Quest 3S, chi dovrebbe acquistarlo?

Meta Quest 3S è il visore ideale per chi desidera immergersi nel mondo della realtà mista senza compromessi sul budget. Perfetto per famiglie e genitori attenti che vogliono condividere esperienze virtuali in sicurezza grazie ai controlli parentali avanzati e alla possibilità di gestire più profili utente. Se state cercando un dispositivo che unisca intrattenimento domestico e fitness virtuale, questo bundle vi conquisterà: potrete allenarvi nel vostro salotto o divertirvi con Gorilla Tag in realtà mista, il tutto con la libertà del design wireless e la precisione dei controller Touch Plus inclusi.

Questa offerta si rivolge anche agli appassionati di gaming che vogliono prestazioni grafiche superiori senza spendere una fortuna. Con il doppio delle prestazioni rispetto al Quest 2 e una risoluzione ad alta definizione, anche i titoli più complessi girano fluidi e dettagliati. La prova di tre mesi di Meta Horizon+ vi darà accesso immediato a un catalogo sempre aggiornato di giochi, permettendovi di esplorare questo ecosistema virtuale senza costi aggiuntivi iniziali. Se desiderate un dispositivo versatile per intrattenimento, sport virtuale e momenti condivisi in famiglia, il Quest 3S a questo prezzo rappresenta un'opportunità da non perdere.

Meta Quest 3S 128 GB è il visore per realtà mista che vi permette di immergervi in esperienze virtuali ad alta definizione. Con doppia potenza grafica rispetto a Quest 2, godrete di prestazioni fluide e dettagli nitidi grazie al processore Snapdragon XR2 Gen 2. Utilizzatelo senza fili con controllo a mani libere o con i controller Touch Plus per precisione assoluta.

In esclusiva Amazon con il Bundle Cardboard Hero di Gorilla Tag e 3 mesi di prova Meta Horizon+, oggi a soli €279,99 invece di €329,99 con uno sconto del 15%. Vi consigliamo questo acquisto per l'eccellente rapporto qualità-prezzo e le funzionalità di controllo parentale per tutta la famiglia.

Vedi offerta su Amazon