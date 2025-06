Mario Kart World introduce un impressionante roster di 50 piloti tra cui scegliere; un numero già considerevole, che aumenta ancora se andiamo a contare anche i costumi alternativi, che a differenza del passato non rientrano più nel conteggio dei personaggi.

I personaggi principali hanno infatti delle versioni alternative che è possibile sbloccare durante il gioco, ma accedervi non è così semplice, e richiede di compiere alcune azioni specifiche.

Vediamo insieme cosa bisogna fare.

Come sbloccare i costumi in Mario Kart World

Per sbloccare i costumi in Mario Kart World (puoi averlo tramite Amazon) devi raccogliere le borse di cibo sparse lungo i tracciati. Non potrai sbagliarti: hanno l’aspetto di una busta arancione luminescente, con un grosso sorriso stampato sopra.

Tutti i personaggi principali di Mario Kart World hanno almeno un costume alternativo, ma la maggior parte ne ha anche di più, con alcuni personaggi che arrivano anche a dieci.

Tutto quello che devi fare è raccogliere una delle buste: in base alla location in cui ti trovi, conterrà una tipologia di cibo differente, e trasformerà il tuo pilota in una specifica versione alternativa.

A differenza delle trasformazioni Kamek, lo sblocco dei costumi è fisso: ogni location ti permette di accedere ad un costume specifico, che ovviamente dovrai sbloccare per ogni pilota.

Il metodo di sblocco più veloce è semplicemente quello di sfruttare la modalità corsa libera: ogni volta che trovi un punto con le buste di cibo, ti basta semplicemente cambiare tutti i piloti disponibili per sbloccare un costume per ognuno di loro.

A questo proposito, ricordiamo che i personaggi secondari (le creature) non hanno costumi alternativi; per loro, raccogliere una busta equivarrà semplicemente ad ottenere un piccolo boost di velocità.