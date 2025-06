Mario Kart World offre il roster più grande di sempre per la serie: stiamo parlando infatti di 50 personaggi, un numero davvero impressionante. C’è da dire, però, che non si tratta solamente di personaggi famosi proveniente dalla saga principale di Mario; il gioco conta infatti 24 personaggi principali e 26 NPC (o creature) giocabili, e questi ultimi rappresentano una vera novità per la serie.

All’inizio dell’avventura, sono disponibili solamente 17 personaggi principali e 15 personaggi secondari.

Come si fa allora a sbloccare gli altri?

Come sbloccare tutti i personaggi in Mario Kart World

Sbloccare nuovi personaggi in Mario Kart World (che trovi su Amazon) funziona in modo diverso in base a quale tipologia di personaggio intendi sbloccare.

I personaggi principali si sbloccano infatti proseguendo nel gioco, mentre quelli secondari adottano un metodo più complesso.

In totale, al momento del lancio, ci sono 7 personaggi principali e 11 personaggi secondari da sbloccare: vediamo come fare in entrambi i casi.

Come sbloccare i personaggi principali

Per sbloccare i personaggi principali di Mario Kart World devi completare tutti i Gran Premi del gioco. Non è necessario ottenere la coppa d’oro, basta semplicemente completare tutte le gare di ogni GP.

Attualmente, Mario Kart World ha 7 personaggi principali da sbloccare:

Donkey Kong / Trofeo Fungo

Daisy / Trofeo Fiore

Rosalina / Trofeo Stella

Lakitu / Trofeo Guscio

Strutzi (Birdo se preferite il nome inglese) / Trofeo Banana

Re Boo / Trofeo Foglia

Bowser Jr. / Trofeo Fulmine

Il Trofeo Speciale, che puoi sbloccare dopo aver completato gli altri 7 Gran Premi, non prevede invece alcun nuovo personaggio.

Come sbloccare i personaggi secondari

La novità di Mario Kart World è che tantissimi personaggi NPC che compaiono sui tracciati possono essere resi personaggi giocabili: Catapapero, Delfino, Swooper sono alcuni esempi. Inizialmente ne avrai a disposizione 15, ma puoi sbloccarne altri 11.

Il metodo di sblocco di questi personaggi è decisamente più complesso. Su ogni tracciato, è possibile trovare un raro oggetto in grado di evocare Kamek, che trasforma i piloti in uno degli NPC presenti in quella zona. Se Kamek ti trasforma in un personaggio che non avevi ancora sbloccato, da quel momento diventerà disponibile nel tuo roster.

La trasformazione è completamente casuale, e non c’è alcuna garanzia che Kamek compaia in una corsa, quindi potresti dover aspettare un po’ prima di vederlo di nuovo.

La cosa importante da tenere a mente è che Kamek ti trasformerà sempre in un NPC presente sul tracciato in cui ti trovi, dunque se stai cercando di completare il roster scegli accuratamente dove correre.