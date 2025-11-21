Le Logitech G435 LIGHTSPEED sono in offerta su Amazon a soli 35,99€ invece di 42,65€. Queste cuffie gaming wireless vi conquisteranno per la loro leggerezza eccezionale di soli 165g e la doppia connettività LIGHTSPEED e Bluetooth. Approfittate dello sconto del 16% per portarvi a casa queste cuffie versatili, compatibili con PC, PS4, PS5 e smartphone, con 18 ore di autonomia e audio di qualità grazie ai driver da 40mm.

Logitech G435, chi dovrebbe acquistarlo?

Le Logitech G435 LIGHTSPEED sono perfette per i gamer che cercano versatilità senza compromessi. Se giocate sia su PC che su console PlayStation o smartphone, questa cuffia vi conquisterà grazie alla doppia connettività wireless LIGHTSPEED e Bluetooth, che vi libera dai fastidiosi cavi. Sono ideali per chi passa molte ore davanti allo schermo: con un peso di soli 165 grammi e cuscinetti in memory foam, vi dimenticherete di indossarle. La batteria da 18 ore vi accompagnerà per intere giornate di gaming, streaming e chiamate senza interruzioni. Particolare attenzione meritano i gamer più giovani: il design è stato pensato per teste più piccole e include un limitatore di volume a 85 decibel per proteggere l'udito durante l'uso prolungato.

Queste cuffie soddisfano chi desidera qualità audio immersiva con i driver da 40mm e compatibilità Dolby Atmos, ma anche praticità grazie ai doppi microfoni beamforming integrati che eliminano il braccio microfonico riducendo i rumori ambientali. Se cercate un prodotto sostenibile, apprezzerete che il 22% della plastica utilizzata è riciclata post-consumo. Con uno sconto del 16% a soli 35,99€, rappresentano un'opportunità eccellente per chi vuole entrare nel mondo del gaming wireless di qualità senza spendere una fortuna, o per chi desidera un dispositivo multi-piattaforma leggero e confortevole per uso quotidiano.

Con uno sconto del 16% a soli €35,99, queste cuffie rappresentano un'occasione imperdibile per chi cerca versatilità e qualità. La batteria da 18 ore e il design eco-sostenibile con plastica riciclata le rendono la scelta ideale per sessioni di gioco prolungate senza compromessi!

