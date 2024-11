L'iPhone diventa una console con il controller Backbone One a 84€!

Il controller Backbone One è l'accessorio ideale per chi desidera trasformare il proprio iPhone in una vera e propria console di gioco, compatibile con una vasta gamma di piattaforme come Xbox, PlayStation, PC e App Store, inclusi 3 mesi di Apple Arcade. Questo dispositivo offre un gameplay di qualità console grazie ai suoi trigger analogici ultra-ampi, stick analogici di alta precisione e una serie di altri pulsanti reattivi. È progettato per assicurare la massima comodità durante il gioco, consentendo anche la ricarica pass-through e l'uso di cuffie. Oggi è disponibile su Amazon con il Black Friday a soli 83,99€ invece di 119,99€ con lo sconto del 30%.

Controller Backbone One, chi dovrebbe acquistarlo?

Il controller Backbone One rappresenta un accessorio ideale per gli appassionati di gaming che desiderano elevare l'esperienza di gioco sul loro iPhone a un livello superiore. Si tratta di un dispositivo perfetto per chi cerca una soluzione pratica e di alta qualità per godere dei propri giochi preferiti come Call of Duty e Roblox o dei servizi di cloud gaming come Xbox Game Pass e Apple Arcade. Grazie alla sua compatibilità con tutti gli iPhone dotati di connettore Lightning, questo controller è una scelta eccellente per una vasta gamma di utenti, offrendo allo stesso tempo un gameplay di precisione e una bassissima latenza per un'esperienza di gioco senza interruzioni.

Inoltre, il controller Backbone One soddisfa le esigenze dei giocatori che non vogliono compromettere la portabilità per la qualità. Grazie al suo design compatto, trigger analogici ultra-ampi, stick altamente precisi e pulsanti reattivi, offre una qualità da console anche in movimento. È inoltre dotato di funzionalità pensate per il giocatore moderno, come la ricarica in pass-through e il jack per cuffie da 3,5 mm, permettendo di caricare il dispositivo e utilizzare le cuffie preferite durante il gioco. Con il trial incluso di Backbone+, gli utenti hanno accesso a vantaggi esclusivi e alla possibilità di esplorare, connettersi e condividere esperienze con una comunità di appassionati di giochi, rendendolo l’accessorio definitivo per chi cerca di trasformare il proprio iPhone in una vera e propria console portatile.

Raccomandiamo l'acquisto del controller Backbone One a tutti gli appassionati di gaming che desiderano trasformare il loro iPhone in una console di gioco portatile di alta qualità. Grazie alla sua versatilità, compatibilità con una vasta gamma di giochi e servizi di cloud gaming, e la possibilità di giocare in movimento mantenendo una qualità da console, il Backbone One rappresenta un'offerta eccezionale per migliorare l'esperienza videoludica su iPhone.

Vedi offerta su Amazon