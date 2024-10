L'audio di PS5 diventa davvero spaziale, con queste cuffie

Una delle caratteristiche chiave di PS5 è il suo Tempest Engine, che permette di godere di una grande qualità audio, dando profondità e direzionalità alla musica e agli effetti sonari che animano l'esperienza di gameplay. Per poter sfruttare appieno Tempest Engine, però, servono delle cuffie specifiche, e che ne sono diverse che rientrano tra le migliori per PS5. Tra queste, se non volete spendere tanto, ci sono le Sony InZone H3, che oggi grazie alla festa delle offerte Prime di Amazon potete portare a casa a soli 64,99€.

Sony InZone H3, chi dovrebbe acquistarle?

Le cuffie Sony InZone H3 sono un modello di cuffie over-ear progettate specificamente per il gaming, caratterizzate da un’ottima qualità del suono, comfort anche per l'uso prolungato e un microfono di alta qualità. Lanciate come parte della linea Inzone, queste cuffie sono ideali per i gamer che cercano un’esperienza audio immersiva e precisa, senza rinunciare alla comodità anche durante lunghe sessioni di gioco.

Uno dei principali punti di forza delle Sony Inzone H3 è la qualità audio dettagliata, godibile su PC e su PS5, grazie ai driver da 40 mm che offrono una gamma sonora ampia e profonda. Queste cuffie supportano un audio surround virtuale 7.1, che permette di percepire con chiarezza la posizione dei suoni, migliorando così la consapevolezza spaziale durante il gioco. Questo è particolarmente utile nei giochi competitivi, dove riconoscere con precisione la direzione dei suoni può fare la differenza.

I padiglioni auricolari sono realizzati in un morbido materiale che si adatta perfettamente alle orecchie, riducendo la pressione e consentendo una ventilazione adeguata per evitare l'eccesso di caldo – che a volte può essere molto fastidioso, quando si gioca per tante ore con addosso le cuffie. Inoltre, l’archetto è regolabile per adattarsi a varie forme e dimensioni della testa, offrendo un comfort ottimale anche dopo ore di utilizzo.

Il microfono direzionabile delle InZone H3 è unidirezionale e offre una qualità di registrazione chiara per la chat vocale nel gioco online, permettendo di comunicare con i compagni di squadra senza distorsioni.

Considerando lo sconto proposto per la festa delle Offerte Prime di Amazon, allora, si tratta di un'ottima occasione per potervi dotare di cuffie cablate che permettono di godersi al massimo il suono dei vostri videogiochi preferiti.

