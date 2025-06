AbyStyle Studio apre i preordini per una nuova figure dedicata a uno degli eroi più iconici dell’animazione giapponese: Kenshiro, protagonista assoluto di Hokuto no Ken, meglio conosciuto in Italia con il titolo Ken il Guerriero. La statua entra a far parte della linea Super Figure Collection, una collana che punta a celebrare i personaggi più amati del panorama anime e manga con realizzazioni accessibili ma di forte impatto visivo.

La figure, scolpita in scala 1/10 per un’altezza complessiva di 20 cm, è realizzata in PVC e raffigura Kenshiro in una posa carismatica e dinamica, mentre brandisce il suo nunchaku, pronto a colpire con giustizia chiunque si frapponga sul suo cammino. L'espressione decisa e la postura imponente trasmettono tutta la potenza e la determinazione del personaggio, rendendo omaggio al mito che ha segnato intere generazioni di appassionati.

Hokuto no Ken, pubblicato per la prima volta nel 1983 sulle pagine della rivista Weekly Shonen Jump, è un’opera nata dalla collaborazione tra Tetsuo Hara e Buronson. La popolarità del manga ha portato rapidamente alla realizzazione di un anime prodotto da Toei Animation nel 1984, composto da 107 episodi, a cui è seguita una seconda serie di 43 episodi. In Italia, la serie è stata trasmessa per la prima volta nel 1987 con un enorme successo, che ha aperto la strada alla pubblicazione del manga originale a partire dal 1990.

Prezzo e data di uscita

La statua di Kenshiro di AbyStyle Studio sarà venduta al prezzo consigliato di 39,99 euro ed è attualmente disponibile in preordine per il mercato italiano tramite il distributore ufficiale Cosmic Group. L’uscita è prevista per settembre 2025, offrendo agli appassionati del genere una nuova occasione per arricchire la propria collezione con un pezzo che unisce fedeltà al design originale e forte impatto scenico.