Sono ufficialmente aperti i preordini per la nuova action figure di Joseph Joestar, realizzata da Bandai per la celebre linea SH Figuarts di Tamashii Nations. La figure è ispirata al protagonista dell’arco narrativo Battle Tendency, secondo capitolo dell’acclamata serie JoJo’s Bizarre Adventure, firmata da Hirohiko Araki. Il lancio di questo prodotto avviene nell’ambito di una nuova collezione interamente dedicata ai protagonisti principali della saga, presentata per la prima volta il 12 aprile 2025 durante l’evento JOJODAY a Tokyo, un appuntamento ormai centrale per celebrare l’universo di JoJo.

Joseph Joestar - SH Figuarts

Alta circa 17 cm, la figure di Joseph Joestar colpisce per la cura nei dettagli e per l’ottima fedeltà rispetto al design originale del personaggio. Il volto, l’outfit e le proporzioni sono scolpiti con grande precisione, e tra gli accessori non mancano i suoi iconici clacker, utilizzati da Joseph per incanalare il potere delle Onde Concentriche. Un elemento distintivo di questa release è la sciarpa realizzata in vero tessuto, dettaglio che dona ulteriore realismo al prodotto e lo distingue dalle proposte precedenti. A completare il set è presente anche una basetta espositiva personalizzata, perfetta per mettere in risalto il personaggio in pose dinamiche.

Oltre a Joseph, è disponibile in preordine anche la SH Figuarts dedicata a Jonathan Joestar, e la linea continuerà con altri protagonisti fondamentali della serie, tra cui Jotaro Kujo, Josuke Higashikata, Giorno Giovanna e Jolyne Kujo. Una proposta pensata per i fan e i collezionisti che desiderano costruire una collezione completa dei personaggi più iconici dell’opera.

Prezzo e data di uscita

La distribuzione giapponese della figure è prevista per dicembre 2025, mentre l’arrivo nei negozi italiani è fissato tra febbraio e marzo 2026, tramite Cosmic Group, distributore ufficiale per il nostro mercato. Il prezzo consigliato è di circa 85,00 euro.