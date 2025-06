Bandai ha annunciato l’apertura ufficiale dei preordini per la nuova SH Figuarts di Jonathan Joestar, primo protagonista dell’intramontabile saga JoJo’s Bizarre Adventure. L’action figure, prodotta da Tamashii Nations, segna il debutto di una nuova linea interamente dedicata ai personaggi creati da Hirohiko Araki. L’iniziativa è stata presentata in occasione del JOJODAY 2025, evento celebrativo tenutosi a Tokyo lo scorso 12 aprile, durante il quale sono stati svelati anche i piani futuri per la linea.

Jonathan Joestar - SH Figuarts

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie

Alta circa 17 cm, la figure di Jonathan Joestar si distingue per l’attenzione minuziosa ai dettagli e per un comparto accessori pensato per soddisfare sia i fan della serie che i collezionisti più esigenti. Ogni elemento è stato progettato per offrire il massimo realismo e posabilità, rendendo possibile la riproduzione di scene dinamiche ispirate all’arco narrativo Phantom Blood, in cui il personaggio debutta.

Tra gli accessori inclusi nella confezione troviamo una spada meticolosamente scolpita, simbolo del combattente virtuoso che è Jonathan, tre espressioni facciali intercambiabili che ne riflettono i diversi stati d’animo e un effetto traslucido ispirato all’Hamon, la celebre tecnica energetica alla base dei combattimenti delle prime generazioni della famiglia Joestar. A completare il set è presente anche una base espositiva personalizzata, che consente di mettere in risalto le pose più scenografiche in esposizione.

Questa prima uscita rappresenta l’inizio di un progetto ambizioso da parte di Bandai, che prevede nel tempo la pubblicazione di ulteriori figure SH Figuarts tratte da JoJo’s Bizarre Adventure. Tra i personaggi annunciati figurano nomi fondamentali come Joseph Joestar, Jotaro Kujo, Josuke Higashikata, Giorno Giovanna e Jolyne Kujo, ognuno appartenente a una diversa generazione della dinastia Joestar e a un diverso arco narrativo.

Prezzo e data di uscita

La distribuzione giapponese della SH Figuarts di Jonathan Joestar è fissata per novembre 2025, mentre l’arrivo nei negozi italiani è previsto tra gennaio e febbraio 2026, grazie alla distribuzione curata da Cosmic Group, importatore ufficiale per il mercato italiano. Il prezzo consigliato al pubblico è di circa 85,00 euro, in linea con gli standard qualitativi della linea.