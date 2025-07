Bandai è pronta a sorprendere ancora una volta i fan di One Piece con una nuova uscita per la linea Figuarts Zero: si tratta della statua dedicata a Jewelry Bonney, proposta nella versione Near Death Experience, direttamente ispirata all’arco narrativo di Egghead, attualmente al centro delle vicende del manga di Eiichirō Oda. I preordini per questo nuovo pezzo da collezione sono ufficialmente aperti, segnando l’arrivo di un prodotto che saprà sicuramente attirare l’attenzione degli appassionati.

Jewelry Bonney Near Death Experience - Figuarts Zero

Interamente realizzata in PVC, la figure raggiunge un’altezza di circa 16,5 cm e si distingue per un livello di dettaglio elevato, perfettamente in linea con gli standard qualitativi della linea Figuarts Zero. Bonney viene raffigurata in un momento di particolare tensione narrativa, ripreso fedelmente grazie a una posa espressiva e a un volto che trasmette l’intensità della scena. La scultura del corpo, la resa del costume e la cura nelle sfumature cromatiche conferiscono dinamismo e realismo alla statua, che riesce a valorizzare al meglio il design originale del personaggio.

Particolarmente interessante è la scelta di proporre Jewelry Bonney in una versione che ne sottolinea la vulnerabilità e la drammaticità della situazione vissuta sull’isola del futuro, offrendo ai collezionisti una rappresentazione diversa dal consueto. Si tratta quindi di una figure che non punta solo sull’estetica, ma anche su un forte impatto narrativo.

La base decorativa, integrata nella composizione della statua, completa la scena e rende il pezzo perfetto per l’esposizione all’interno di una collezione tematica dedicata a One Piece. La qualità della lavorazione, unita a una fedeltà impeccabile all’opera originale, rende questa statua un prodotto imperdibile per tutti i fan della serie e per i collezionisti che seguono con interesse le ultime proposte del brand Tamashii Nations.

Prezzo e data di uscita della nuova figure

La distribuzione giapponese della figure è prevista per dicembre 2025, mentre il lancio ufficiale nei circuiti europei e italiani è fissato per febbraio 2026, con la distribuzione affidata a Cosmic Group, partner abituale per il mercato italiano. Il prezzo di listino si attesta intorno ai 105,00 euro, in linea con le uscite recenti della stessa linea.