Illumina la tua vita e la casa con la striscia LED Tapo a soli 30€!

Se stai cercando un modo per dare un tocco di stile e personalità ai tuoi ambienti, la striscia LED Tapo da 5 metri è ciò che fa per te. Con una combinazione di tecnologia avanzata, controllo intuitivo e design versatile, questa striscia LED è perfetta per qualsiasi occasione. E con il prezzo a soli 29,99€ invece di 49,99€ con lo sconto del 40%, è il momento ideale per acquistarla!

Perché comprare la striscia LED Tapo?

Multicolore con 16 milioni di opzioni : personalizza l'illuminazione scegliendo tra milioni di colori e diverse tonalità di bianco, dalla luce fredda alla calda. Perfetta per creare l’atmosfera giusta in ogni momento, che sia una serata romantica o una festa vivace.

: personalizza l'illuminazione scegliendo tra milioni di colori e diverse tonalità di bianco, dalla luce fredda alla calda. Perfetta per creare l’atmosfera giusta in ogni momento, che sia una serata romantica o una festa vivace. Tecnologia RGBIC : puoi visualizzare più colori contemporaneamente sulla stessa striscia. Con il controllo di 50 zone di colore separate, trasformare i tuoi ambienti in uno spettacolo di luci non è mai stato così facile.

: puoi visualizzare più colori contemporaneamente sulla stessa striscia. Con il controllo di 50 zone di colore separate, trasformare i tuoi ambienti in uno spettacolo di luci non è mai stato così facile. Compatibilità con Alexa e Google Assistant : controlla la tua striscia LED semplicemente con la voce. Accendi, spegni, cambia colori o regola l’intensità luminosa senza nemmeno muovere un dito.

: controlla la tua striscia LED semplicemente con la voce. Accendi, spegni, cambia colori o regola l’intensità luminosa senza nemmeno muovere un dito. Impostazioni predefinite per ogni occasione : trova la configurazione perfetta per una cena romantica, una maratona di film o una sessione di lettura. Salva le tue impostazioni preferite e richiamale con un semplice tocco dall’app Tapo.

: trova la configurazione perfetta per una cena romantica, una maratona di film o una sessione di lettura. Salva le tue impostazioni preferite e richiamale con un semplice tocco dall’app Tapo. Installazione facile e flessibile : la striscia LED Tapo può essere tagliata alla lunghezza desiderata e applicata su qualsiasi superficie grazie al pratico supporto adesivo. È impermeabile con certificazione IP44, quindi ideale anche per ambienti come cucine o spazi esterni protetti.

: la striscia LED Tapo può essere tagliata alla lunghezza desiderata e applicata su qualsiasi superficie grazie al pratico supporto adesivo. È impermeabile con certificazione IP44, quindi ideale anche per ambienti come cucine o spazi esterni protetti. Controllo smart : collega la striscia LED alla tua rete Wi-Fi e gestiscila comodamente tramite l’app Tapo per dispositivi Android e iOS. Nessun hub aggiuntivo è richiesto!

: collega la striscia LED alla tua rete Wi-Fi e gestiscila comodamente tramite l’app Tapo per dispositivi Android e iOS. Nessun hub aggiuntivo è richiesto! Programmazione e timer integrati: imposta orari di accensione e spegnimento automatici, oppure utilizza la modalità assenza per simulare la tua presenza in casa e scoraggiare eventuali ospiti indesiderati.

La striscia LED Tapo è molto più di una semplice luce: è un modo per personalizzare e migliorare i tuoi spazi con un tocco smart e creativo. Approfitta dell’offerta speciale e porta un’ondata di colore e tecnologia nella tua vita! Acquistala ora e trasforma ogni momento in un’esperienza unica. Si trova in offerta su Amazon a soli 29,99€ invece di 49,99€ con lo sconto del 40%.