Tutto pronto per una scoppiettante edizione di SummerSlam che, per la prima volta nella storia della WWE, sarà divisa in due notti: sabato 2 e domenica 3 agosto in diretta dal MetLife Stadium di New Jersey.

La card di SummerSlam - Night 1

WWE Women's Championship: Tiffany Stratton vs Jade Cargill

Dopo aver vinto lo scontro generazionale con l'Hall of Famer Trish Stratus in quel di Evolution, Tiffany Stratton si prepara a mettere il titolo in palio contro la Queen of the Ring Jade Cargill.

Sami Zayn vs Karrion Kross

Continua la rivalità tra i due in quello che potrebbe essere il capitolo finale: qualora Zayn dovesse perdere dovrà ammettere che Karrion Kross ha sempre avuto ragione nei suoi confronti.

WWE Women's Tag Team Championship: Roxanne Perez & Raquel Rodriguez vs Charlotte Flair & Alexa Bliss

Le campionesse di coppia nonchè componenti del Judgment Day metteranno in palio i titoli contro "la strana alleanza" composta da Charlotte Flair e Alexa Bliss.

Roman Reigns & Jey Uso vs Bron Breakker & Bronson Reed

Sin dal suo ritorno a Raw, il Tribal Chief è finito nel mirino dei due alleati di Paul Heyman e Seth Rollins. Ad affiancare Reigns a SummerSlam ci penserà Jey Uso: i due sembrerebbero aver definitivamente appianato le divergenze del passato.

Randy Orton & Jelly Roll vs Drew McIntyre & Logan Paul

Il cantautore e rapper americano Jelly Roll farà coppia con Randy Orton per affrontare il team composto da Drew McIntyre e Logan Paul. Chi uscirà vincitore?

World Heavyweight Championship: Gunther vs CM Punk

Laureatosi number one contender dopo aver vinto un Gauntlet Match a Raw, CM Punk si è aggiudicato la chance di sfidare il campione del mondo Gunther. Ce la farà il Best in the World a tornare dopo anni con il titolo alla vita all'interno della WWE?

La card di SummerSlam - Night 2

WWE United States Championship - Steel Cage Match: Solo Sikoa vs Jacob Fatu

Dopo le numerose interferenze dei mesi scorsi, la resa dei contri tra Solo Sikoa e Jacob Fatu (un tempo alleati all'interno della Bloodline) si terrà all'interno di una gabbia d'acciaio.

Women's Intercontinental Champion: Becky Lynch vs Lyra Valkyria

Nessuna squalifica, nessun conteggio all'infuori del ring. Potrebbe davvero essere l'ultima opportunità per Lyra Valkyria che, in caso di squalifica, non potrà più sfidare l'attuale campionessa.

WWE Intercontinental Championship: Dominik Mysterio vs AJ Styles

Una prima volta assoluta all'interno di un PLE WWE: l'attuale IC Champion Dominik metterà il titolo in palio contro "The Phenomenal" AJ Styles.

Undisputed WWE Championship - Street Fight Match: John Cena vs Cody Rhodes

Una rivincita direttamente da WrestleMania 41. Il 17 volte campione del mondo è nel pieno del suo tour di ritiro (mancano ormai soltanto 5 mesi) e continua con la sua promessa di voler "rovinare il wrestling".

Dall'altro lato c'è un Cody Rhodes sempre più motivato a riprendersi il titolo perso in maniera alquanto discutibile. Questa volta, però, il match sarà senza regole e senza squalifiche.

Dove vedere SummerSlam in streaming

L'edizione 2025 di SummerSlam sarà disponibile, in diretta nelle notti del 2 e 3 agosto a partire dalle 00:00, e poi on demand in esclusiva sul WWE Network.

