Su Amazon trovate il GXTrust 1246W Muta per Nintendo Switch a soli 24,99€, con uno sconto del 17%. Questo gamepad vi offre connettività Bluetooth, vibrazione dual shock e sensore di movimento per un'esperienza di gioco coinvolgente. Con 15 ore di autonomia e funzionalità turbo, è perfetto per sessioni di gioco prolungate su Switch, Switch OLED e Switch Lite.

GXTrust Muta, chi dovrebbe acquistarlo?

Il GXTrust 1246W Muta è il controller ideale per tutti i possessori di Nintendo Switch, Switch OLED e Switch Lite che cercano un'alternativa wireless di qualità al Joy-Con ufficiale. Vi conquisterà se amate le sessioni di gioco prolungate, grazie ai suoi 15 ore di autonomia che vi permetteranno di giocare per giorni senza preoccuparvi della ricarica. È particolarmente consigliato a chi preferisce l'ergonomia di un controller tradizionale per titoli d'azione, sparatutto o giochi di piattaforma, dove precisione e comfort fanno la differenza. La presenza del pulsante turbo lo rende perfetto anche per gli appassionati di picchiaduro e giochi che richiedono pressioni rapide e ripetute.

Questo gamepad soddisfa le esigenze di chi cerca versatilità senza compromessi: la doppia modalità di connessione, wireless Bluetooth o via cavo, vi garantisce massima libertà di scelta. La vibrazione dual shock e il sensore di movimento vi immergeranno completamente nell'esperienza di gioco, rendendo ogni partita più coinvolgente e realistica. Con uno sconto del 17% che porta il prezzo a soli 24,99€, rappresenta un investimento intelligente per chi desidera migliorare la propria esperienza gaming su Switch senza spendere una fortuna, offrendo funzionalità premium a un prezzo accessibile.

Il GXTrust 1246W Muta è un gamepad wireless progettato per Nintendo Switch, Switch OLED e Switch Lite. Si collega tramite Bluetooth o cavo USB incluso, offre 15 ore di autonomia con batteria ricaricabile e include vibrazione dual shock, sensore di movimento e pulsante turbo. Il layout completo garantisce accesso a tutte le funzioni per un'esperienza di gioco ottimale.

