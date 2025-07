Bandai ha ufficialmente aperto i preordini per la nuova SH MonsterArts dedicata a Godzilla (2016) – 4th Form Awakening Ver. Movie Graphic Plus, ispirata al film Shin Godzilla. Questa nuova versione articolata del Re dei Mostri si unisce alla linea di action figure di alta gamma della serie SH MonsterArts, rinomata per l’estrema attenzione ai dettagli e alla fedeltà visiva rispetto ai design originali.

Godzilla (2016) - SH MonsterArts

Questa edizione rappresenta Godzilla nella sua quarta forma, nel pieno del risveglio, come appare nel celebre lungometraggio del 2016 diretto da Hideaki Anno e Shinji Higuchi. Il design della creatura è stato supervisionato da Takayuki Takeya e realizzato utilizzando i dati 3D originali del film, per garantire una riproduzione il più possibile accurata e fedele. A rendere questa versione ancora più evocativa contribuisce la colorazione, rielaborata per richiamare l’atmosfera intensa della pellicola, con pinne dorsali semitrasparenti in tonalità blu e viola che rievocano le scene più iconiche dell’opera.

La figura misura circa 18 cm in altezza e 40 cm in lunghezza, e vanta una scultura altamente dettagliata: dalle scaglie irregolari agli artigli, fino ai denti frastagliati, tutto è stato curato nei minimi particolari. Come ogni prodotto della linea SH MonsterArts, anche questa versione è dotata di un'articolazione avanzata che permette di ricreare pose dinamiche e scene d'azione tratte dal film.

Questa release fa parte della linea Movie Graphic Plus e include uno stand esclusivo con il poster ufficiale del film. A differenza della precedente edizione Awakening, non sono presenti accessori extra come teste alternative, effetti termici o code intercambiabili. Tuttavia, lo stand incluso conferisce a questa versione un valore aggiunto per collezionisti e appassionati del genere kaijū.

Prezzo e data di uscita

La figure sarà distribuita in Giappone da febbraio 2026, mentre il lancio in Italia, a cura del distributore ufficiale Cosmic Group, è previsto per aprile 2026. Il prezzo consigliato al pubblico è di circa 125,00 euro. Una proposta imperdibile per chi vuole celebrare uno dei capitoli più acclamati della lunga saga cinematografica dedicata a Godzilla.