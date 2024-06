Giochi, puzzle, action figure: Feltrinelli sconta tutto fino al 20%!

In occasione della Giornata Internazionale del Gioco, Feltrinelli vi offre un'opportunità imperdibile con sconti fino al 20% su una vasta gamma di prodotti. Usando il codice IOGIOCO, potrete acquistare giochi in scatola, LEGO, puzzle e action figures a prezzi ridotti. Questa è l'occasione perfetta per fare un regalo o per arricchire la vostra collezione, divertendovi durante le vacanze. L'offerta è valida solo online fino al 16 giugno 2024. Inoltre, se volete essere sempre aggiornati sui set Lego in arrivo e già in preorder, vi consigliamo di dare un'occhiata al nostro articolo dedicato.

Vedi le offerte su Feltrinelli

Offerte Feltrinelli, perché approfittarne?

Visitando il sito Feltrinelli.it, potrete scoprire tantissimi giochi a disponibilità immediata. Per ottenere lo sconto, accedete al vostro profilo, scegliete i vostri giochi preferiti e inseriteli nel carrello. Applicando il codice IOGIOCO al momento del pagamento, otterrete immediatamente il 20% di sconto su ogni gioco presente nel carrello. Tra le offerte più interessanti, troviamo il set LEGO Harry Potter Castello di Hogwarts: Sala Grande a 189,99€ invece di 199,99€, il set LEGO Disney Simba, il Cucciolo del Re Leone a 18,99€ invece di 19,99€, e il gioco da tavolo Ticket To Ride Paris a 21,84€ invece di 22,99€.

Questa promozione rappresenta un'ottima opportunità per arricchire la vostra collezione di giochi e trascorrere momenti di qualità con amici e familiari. Feltrinelli continua a essere un punto di riferimento non solo per la letteratura, ma anche per il mondo del gioco e dell'intrattenimento, offrendo prodotti di alta qualità a prezzi accessibili. Non lasciatevi sfuggire questa straordinaria occasione per festeggiare la Giornata Internazionale del Gioco con Feltrinelli!

Con una gamma così ampia di giochi in offerta, Feltrinelli vi invita a esplorare il loro catalogo e a scoprire tutte le possibilità di divertimento che hanno da offrire. Dai classici giochi in scatola ai più recenti set LEGO, c'è qualcosa per ogni appassionato. Vi consigliamo di approfittare subito di queste offerte e di iscrivervi alla newsletter di Feltrinelli per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità e le promozioni. Buon divertimento!

