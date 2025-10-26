Novembre è tradizionalmente il mese che accende la stagione natalizia. Con le giornate che si accorciano e il freddo che avanza, l'industria risponde con l'artiglieria pesante, preparando il terreno per le festività e per un finale d'anno ricco di grandi titoli.

Nel 2025, per i possessori di Nintendo Switch 2, novembre si configura come un periodo cruciale, capace di unire grandi ritorni, porting ambiziosi e nuove proprietà intellettuali. La console ibrida di Nintendo, che continua a dimostrare una vitalità straordinaria, può contare su una line-up variegata che mette insieme tanto le esclusive quanto importanti titoli multipiattaforma.

Da una parte abbiamo produzioni che sfruttano l'unicità della piattaforma, dall'altra titoli che portano su Switch generi finora considerati di nicchia sulla console Nintendo: dagli appassionati di gestionali complessi agli amanti degli action-RPG open world, passando per chi cerca simulazioni realistiche o avventure narrative profonde.

Ciò che rende novembre 2025 particolarmente affascinante è proprio la diversità dell'offerta. Non si tratta solo di "titoloni" esclusivi capaci di catalizzare l'attenzione globale, ma anche di produzioni che provano a riportare in auge franchise storici o a offrire nuove prospettive su generi consolidati. È un equilibrio fondamentale, che permette alla libreria Switch di arricchirsi di esperienze uniche e, soprattutto, di parlare a giocatori molto diversi tra loro.

In questo articolo vedremo da vicino quali sono i giochi Nintendo Switch in uscita a novembre 2025, analizzandone i punti salienti e individuando i titoli che avranno più probabilità di lasciare un’impronta significativa nel panorama videoludico dei prossimi mesi.

Titoli Nintendo Switch in uscita a novembre 2025

Hyrule Warriors: L'era dell'esilio – 6 novembre 2025 (esclusiva Switch)

– 6 novembre 2025 (esclusiva Switch) Kirby Air Riders – 20 novembre 2025 (esclusiva Switch)

– 20 novembre 2025 (esclusiva Switch) Inazuma Eleven: Victory Road – 13 novembre 2025

– 13 novembre 2025 Dragon Ball Sparking! ZERO – 14 novembre 2025

Le esclusive di punta del mese sono due ritorni attesissimi. Da un lato, Hyrule Warriors: L'era dell'esilio, un nuovo capitolo musou che promette di esplorare un periodo oscuro e inedito della storia di Hyrule. Espande la mitologia di Zelda con battaglie su larga scala e, si vocifera, un roster di personaggi ancora più vasto. Dall'altro, il sogno che si avvera: Kirby Air Riders. Il ritorno del racing game cult per GameCube, completamente reimmaginato con un comparto tecnico coloratissimo, nuove abilità e, finalmente, un comparto multiplayer online competitivo (qui il link per il preorder).

Novembre è anche il mese del ritorno di un colosso destinato a diventare il nuovo punto di riferimento per i picchiaduro: Dragon Ball Sparking! ZERO. Riportando in auge la leggendaria serie Budokai Tenkaichi, il titolo di Bandai Namco arriva su Switch promettendo combattimenti distruttivi su vasta scala, una fedeltà visiva senza precedenti e un roster che abbraccia l'intera saga di Dragon Ball (potete preordinarlo qui).

Se c’è un filo conduttore in questo novembre, è la nostalgia che finalmente incontra l'innovazione. E nessun titolo lo rappresenta meglio di Inazuma Eleven: Victory Road. Dopo un'attesa quasi infinita, l'RPG calcistico di Level-5 è pronto a sbarcare su Switch, portando con sé una nuova storia, un sistema di gioco rifinito e tutta la passione che ha reso celebre la serie. È il ritorno trionfale di un genere che i fan chiedevano a gran voce.

Insomma, il calendario di novembre 2025 su Nintendo Switch offre un poker d'assi incredibile. Non è un mese dominato dalla varietà, ma dalla pura potenza di quattro franchise amatissimi che tornano in grande stile. Ogni uscita è un evento a sé stante, capace di accontentare milioni di fan. Quale sarà la vostra scelta?