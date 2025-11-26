Per i giocatori Nintendo, dicembre 2025 ha il sapore dell’appuntamento storico. Non è solo l’ultimo mese dell’anno, né semplicemente un periodo ricco di nuove uscite: per Nintendo Switch 2, dicembre rappresenta il momento in cui uno dei titoli più attesi dell’intera storia della console (e della stessa Nintendo) vede finalmente la luce.

L’arrivo di Metroid Prime 4: Beyond è, senza ombra di dubbio, il cuore pulsante del mese, la produzione che inevitabilmente catalizza l’attenzione e che promette di ridefinire la percezione stessa delle capacità della piattaforma ibrida di nuova generazione.

C'è da dire, però, che il mese non vive di un solo gigante. Le vacanze di Natale portano con sé un calendario sorprendentemente ricco anche su fronti diversi, tra ritorni di franchise storici, aggiornamenti tecnici di lusso e produzioni pensate per esaltare la versatilità proprio del nuovo hardware Nintendo. È un dicembre che sa essere vario, intenso e perfettamente in linea con quella filosofia che ha sempre contraddistinto la casa di Kyoto: nessuna guerra dei poligoni, ma giochi che puntano alla personalità, all’esperienza e alla profondità.

Vediamo allora quali sono i giochi in uscita su Nintendo Switch 2 a dicembre 2025, e soprattutto come si posizionano in un mese dominato dall’ombra — luminosa — di Samus Aran.

Giochi Nintendo Switch 2 in uscita a dicembre 2025

Marvel Cosmic Invasion – 1 dicembre

– 1 dicembre Assassin’s Creed Shadows – 1 dicembre

– 1 dicembre Red Dead Redemption (aggiornamento Next Gen) – 2 dicembre

– 2 dicembre Octopath Traveler 0 – 4 dicembre

4 dicembre Metroid Prime 4: Beyond – 4 dicembre

– 4 dicembre Yakuza Kiwami 0 Director’s Cut – 8 dicembre

– 8 dicembre Yakuza Kiwami 1 – 8 dicembre

– 8 dicembre Yakuza Kiwami 2 – 8 dicembre

Il mese inizia con un doppio debutto rilevante. Il 1° dicembre arriva Marvel Cosmic Invasion, l’action supereroistico che porta una produzione dal taglio prettamente console anche sull’ibrida Nintendo, mostrando fin da subito come Switch 2 possa reggere giochi intensi, dinamici e visivamente ricchi. Accanto a lui arriva Assassin’s Creed Shadows, che porta la saga Ubisoft nel Giappone feudale anche nella versione progettata per la nuova console Nintendo, con ottimizzazioni pensate per far convivere fluidità, portabilità e resa grafica convincente.

Il 2 dicembre è poi il momento di un ritorno che farà gola ai nostalgici e non solo: Red Dead Redemption riceve la sua versione aggiornata anche per Switch 2, insieme a quelle per PS5 e Xbox Series X|S. Non è un mero porting: l’aggiornamento next-gen porta migliorie prestazionali e visive significative, offrendo la possibilità (quasi impensabile fino a qualche anno fa) di vivere o rivivere l’epopea western di Rockstar in mobilità, senza sacrificare la qualità.

Ma è il 4 dicembre a rappresentare lo spartiacque di tutto il mese, dato che arrivano due titoli, ma è impossibile considerarli sullo stesso piano: Octopath Traveler 0 e,soprattutto, Metroid Prime 4: Beyond.

Il primo continua il percorso della serie HD-2D di Square Enix con un prequel ambizioso, visivamente raffinato e narrativamente intrigante. È un JRPG perfetto per Switch 2, soprattutto per le sessioni lunghe tipiche delle vacanze.

Ma poi c’è Metroid Prime 4: Beyond., e tutto il resto passa in secondo piano. Atteso per anni, discusso, rimandato, ricostruito da zero dopo il reboot del progetto: Metroid Prime 4 è molto più di un’uscita importante: è il titolo che deve dimostrare fin dove può arrivare Switch 2, sia tecnicamente sia artisticamente.

È il sequel di uno dei capisaldi della storia Nintendo, è il ritorno di uno dei personaggi più iconici dell’industria e, soprattutto, è la produzione che segna l’ingresso definitivo della nuova console nell’era “premium”. Le aspettative sono altissime, e tutto lascia intendere che sarà il vero evento videoludico del Natale su piattaforma Nintendo.

Prodotto in caricamento

A chiudere il mese, l’8 dicembre, arriva una tripletta rivolta agli amanti delle storie criminali giapponesi: Yakuza Kiwami 0 Director’s Cut, Yakuza Kiwami 1 e Yakuza Kiwami 2 sbarcano su Switch 2 in versioni ottimizzate, confermando la volontà della console di abbracciare sempre più serie tradizionalmente associate ad altri ecosistemi. Sono tre giochi profondi, narrativamente intensi e tecnicamente perfezionati, capaci di occupare intere settimane di gioco — il che li rende perfetti per il periodo natalizio.

Nel complesso, dicembre 2025 su Nintendo Switch 2 è un mese che ha un nome sopra tutti, ma accanto al gigante di Samus c’è una lineup solida, varia e capace di dare profondità al calendario, tra action, open world, JRPG e grandi ritorni.

È un mese che farà felici i fan storici di Nintendo, ma che allo stesso tempo dimostra quanto Switch 2 stia diventando una piattaforma sempre più completa e capace di accogliere generi e produzioni un tempo impensabili.

A questo punto, la domanda è inevitabile: dopo anni di attesa, quante ore passerete con Samus Aran sotto l’albero?