Pure Arts ha aperto ufficialmente i preordini per uno dei diorami più attesi del panorama collezionistico, dedicato a The Witcher 3: Wild Hunt. L’azienda canadese rende omaggio al celebre videogioco di CD Projekt RED con una statua di altissimo livello che ritrae l’epico scontro tra Geralt di Rivia ed Eredin, il Re della Caccia Selvaggia. Il diorama si ispira direttamente alla missione conclusiva del gioco, intitolata On Thin Ice, uno dei momenti più iconici e intensi dell’intera saga videoludica.

Geralt Vs Ereding Diorama - Pure Arts

Realizzato in scala 1:6, questo imponente pezzo da collezione raffigura Geralt ed Eredin su una piattaforma ghiacciata, pronti al combattimento finale. Geralt è scolpito mentre evoca il segno Igni con la mano sinistra, mentre affronta la minacciosa figura di Eredin, armato della letale spada Hav’caaren. La scena trasmette tutta la tensione del momento e restituisce l’atmosfera gelida e drammatica dello scontro conclusivo del gioco.

Con un’altezza di 48 cm e una larghezza di quasi 60 cm, il diorama si distingue per la sua lavorazione minuziosa e la grande attenzione al dettaglio. Le armature, le armi e la base ghiacciata sono riprodotte con fedeltà assoluta al design originale del gioco. La base, devastata dalla battaglia, è arricchita da effetti di traslucenza e texture che simulano il ghiaccio e l’ambiente circostante.

Pure Arts ha inoltre previsto una Exclusive Edition, disponibile esclusivamente sul proprio sito ufficiale, PureArts.com. Questa edizione speciale è limitata a soli 250 esemplari numerati singolarmente e include, come bonus esclusivo, un medaglione con l’emblema di Eredin, fornito senza costi aggiuntivi. Un dettaglio che aggiunge ulteriore valore a una proposta già di per sé estremamente ambiziosa.

Prezzo e data di uscita

Il prezzo del diorama si aggira intorno ai 900 euro, e la data di uscita è attualmente fissata per la fine del 2026. In Italia, il prodotto sarà distribuito ufficialmente da Cosmic Group e sarà acquistabile attraverso i principali negozi specializzati e rivenditori online del settore collezionistico.