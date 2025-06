Max Factory ha ufficialmente aperto i preordini per l’attesissima Figma dedicata a Geralt di Rivia, protagonista assoluto di The Witcher 3: Wild Hunt, uno dei videogiochi action RPG più acclamati dell’ultimo decennio. L’action figure, parte dell’ormai celebre linea Figma, promette di conquistare collezionisti e appassionati grazie alla straordinaria cura nei dettagli e all’alta posabilità, da sempre marchio di fabbrica della casa produttrice giapponese.

Geralt di Rivia - Figma

The Witcher 3: Wild Hunt, sviluppato da CD Projekt RED e pubblicato originariamente nel 2015, ha saputo imporsi come una pietra miliare del genere ruolistico moderno, grazie a una narrativa profonda, personaggi memorabili e un mondo di gioco vasto e ricco di contenuti. Disponibile inizialmente su Microsoft Windows, PlayStation 4 e Xbox One, il titolo ha ricevuto successivamente anche una versione per Nintendo Switch nel 2019 e, nel 2022, ha beneficiato di un aggiornamento tecnico per console di nuova generazione, come PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

La nuova Figma, scolpita da Shintarou Egashira (KLAMP STUDIO) con la collaborazione di SH-studio e Masaki Apsy, riproduce fedelmente l’aspetto di Geralt di Rivia nel gioco, forte di una realizzazione in ABS e PVC alta circa 16 cm. La figure non presenta una scala specifica ma si distingue per l’alto numero di snodi articolati che permettono di ricreare pose dinamiche e iconiche del personaggio, rendendola ideale per l’esposizione in vetrina o per scatti fotografici da collezione.

Particolarmente degna di nota è la dotazione di accessori inclusa nella confezione: oltre a due diverse spade (una classica in acciaio e la celebre Aerondight), troviamo anche la spada d’acciaio di Hjalmar, una pozione, una balestra, un mazzo di Gwent, un effetto magico da attacco e la consueta basetta trasparente per supportarne le pose più articolate. Il tutto è impreziosito da una colorazione realizzata con grande perizia da Asuka Marunouchi, che riesce a restituire fedelmente l’aspetto vissuto e realistico del personaggio videoludico.

La nuova Figma di Geralt di Rivia rappresenta un tributo di alto livello a uno dei personaggi più iconici del panorama videoludico contemporaneo, confermando ancora una volta l’impegno di Max Factory nel proporre prodotti di altissima qualità, pensati per soddisfare tanto i collezionisti quanto i fan del franchise di The Witcher.

Prezzo e data di uscita

La figure è attualmente disponibile per il preordine al prezzo indicativo di circa 145 euro, con una data di uscita fissata per ottobre 2026. In Italia sarà distribuita ufficialmente da Cosmic Group e sarà acquistabile attraverso i principali negozi specializzati e rivenditori online del settore.