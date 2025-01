Gaming fluido, grafica TOP: questo monitor Acer Nitro è SCONTATO di 100€!

Oggi su Amazon potete acquistare il monitor gaming Acer Nitro XZ342CUPbmiiphfx a soli 249,90€, con uno sconto straordinario di ben 100€ rispetto al prezzo di listino di 349,90€. Un’occasione da non perdere per migliorare la vostra postazione da gaming o da lavoro con un monitor di qualità superiore.

Con il suo ampio display curvo da 34 pollici e risoluzione WQHD (3440x1440), l’Acer Nitro XZ342CUPbmiiphfx offre un’esperienza visiva immersiva e dettagli incredibilmente nitidi. La curvatura dello schermo 1500R vi avvolge nel gameplay, rendendo ogni sessione ancora più coinvolgente e riducendo l'affaticamento visivo durante le lunghe ore di utilizzo. La frequenza di aggiornamento a 165 Hz e il tempo di risposta di 1 ms (VRB) assicurano una fluidità eccezionale, eliminando il motion blur e rendendo ogni scena d'azione incredibilmente realistica.

Questo monitor è dotato della tecnologia AMD FreeSync Premium, che elimina il tearing e garantisce immagini fluide e senza interruzioni, perfette per i giochi più veloci e competitivi. Inoltre, il design ZeroFrame e la regolazione in altezza rendono il monitor elegante e funzionale, adattandosi perfettamente a qualsiasi configurazione. Grazie agli speaker integrati, potrete godervi anche un audio discreto senza la necessità di altoparlanti esterni. La confezione include un cavo HDMI, così potrete iniziare a usarlo immediatamente.

Approfittate di questa offerta straordinaria e portate a casa l’Acer Nitro XZ342CUPbmiiphfx per soli 249,90€, un prezzo imbattibile per un monitor curvo da gaming con queste caratteristiche. Non aspettate troppo: le offerte così vantaggiose non durano per sempre!