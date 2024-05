Samsung Galaxy Book4 oggi a prezzo da vero AFFARE: meno di 950€!

Se siete a caccia di un notebook dal prezzo davvero conveniente e che possa essere un valido alleato nei lavori di tutti i giorni, tenete d'occhio Samsung Galaxy Book4, ora disponibile su Amazon a soli 949€, con un bello sconto rispetto al prezzo originale di 1.049€. Questo prezzo rappresenta il costo più basso mai registrato per questo specifico prodotto. Il laptop è dotato di un processore Intel Core 5, 16GB di RAM e una SSD da 512GB, garantendo prestazioni veloci per il multitasking e un'esperienza di gioco migliorata grazie alla scheda grafica NVIDIA GeForce MX570A. Con un ampio display da 15,6", corpo interamente in metallo e un peso inferiore a 1,6kg, è sia leggero che sottile, ideale per chi necessita di portabilità per lavorare con comodità da ovunque.

Computer portatile Samsung Galaxy Book4, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo laptop è pensato per gli utenti che richiedono prestazioni elevate per il lavoro e il gioco. Grazie al processore Intel Core 5 e ai 16GB di RAM, è adatto per multitasking e applicazioni pesanti. La presenza della scheda grafica NVIDIA GeForce MX570A lo rende anche una buona scelta per gli amanti dei videogiochi non particolarmente esosi, con cui intrattenersi nei momenti liberi.

Con uno spazio di archiviazione di 512GB SSD, espandibile fino a 2TB, offre ampio spazio per documenti, foto, video e giochi. Il design sottile e leggero, insieme alla batteria duratura e alla ricarica rapida, lo rendono perfetto per professionisti e studenti in movimento. Gli utenti che apprezzano la connettività versatile troveranno utile la vasta gamma di porte integrate, riducendo così la necessità di adattatori aggiuntivi. Il Samsung Galaxy Book4 è un'opzione eccellente per chi cerca un laptop all'avanguardia senza compromessi su prestazioni e portabilità.

Offerto a 949€, con un risparmio significativo rispetto al prezzo originale di 1049€, il Samsung Galaxy Book4 è insomma una scelta eccellente per coloro che cercano un laptop performante, ideale sia per il lavoro che per l'intrattenimento.

Vedi offerta su Amazon