Hot Toys inaugura la sua nuova linea Sofvi Masterpiece Series con una figure imponente e di grande impatto visivo: Galactus, tratto dal film I Fantastici 4 (qui potete leggere la nostra recensione). Questa collezione si concentra sulla realizzazione di figure in vinile di alta qualità, con un’estetica artigianale distintiva e dettagli curati nei minimi particolari. Il primo esemplare della linea è il Galactus Jumbo Sofvi, una vera opera d’arte da collezione, pensata per conquistare gli appassionati Marvel e i fan delle action doll di fascia alta.

Galactus - Hot Toys

Realizzata interamente in materiale vinilico, la figure raggiunge un’altezza di ben 70 cm e presenta sei punti di articolazione: testa, braccia, avambracci e vita. Queste sezioni snodabili permettono di posizionare Galactus in diverse configurazioni, offrendo ampie possibilità di esposizione personalizzata.

Particolarmente suggestiva è la testa scolpita, caratterizzata da occhi dotati di LED luminosi che simulano l’energia cosmica tipica del personaggio. La verniciatura metallica, con sfumature di rosso e viola brillanti, valorizza ulteriormente l’armatura, conferendole una presenza scenica magnetica e potente.

Ad arricchire ulteriormente il prodotto troviamo cinque figure in miniatura rappresentanti Mister Fantastic, Invisible Woman, Human Torch, The Thing e Silver Surfer. Questi personaggi possono essere montati direttamente sul corpo di Galactus, creando un forte senso di dinamismo e interazione.

La release comprenderà anche una versione limitata, distribuita solo in mercati selezionati, accompagnata da una carta da collezione in metallo intitolata The Fantastic Four: First Steps, esposta all’interno di una vetrina dedicata.

Prezzo e data di uscita

Distribuito ufficialmente in Europa dal distributore Heo, il Galactus Jumbo Sofvi è già disponibile in preordine presso i principali rivenditori specializzati. Il rilascio è previsto per la fine del 2026. Un pezzo imperdibile per i collezionisti Marvel e per chi desidera portare a casa la potenza cosmica di uno dei più iconici antagonisti della Casa delle Idee.