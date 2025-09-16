L’iconica riunione dei tre Spider-Man nel film Spider-Man: No Way Home continua a far parlare di sé, conquistando fan e collezionisti con nuove proposte imperdibili. Beast Kingdom, attraverso la sua rinomata serie Master Craft, celebra questo momento storico con tre statue da collezione dedicate ai leggendari eroi: Friendly Neighborhood Spider-Man, The Amazing Spider-Man e Integrated Spider-Man.

Friendly Neighborhood Spider-Man - Beast Kingdom

Al centro dell’attenzione spicca la statua MC-110 Friendly Neighborhood Spider-Man, che rende omaggio al mitico Peter Parker interpretato da Tobey Maguire. L’opera lo ritrae nell’inconfondibile costume rosso e blu che ha segnato l’inizio della sua epopea cinematografica. La posa scelta è dinamica e drammatica: Spider-Man è raffigurato mentre si aggrappa a una parete rocciosa, pronto a fronteggiare l’insidioso Dottor Octopus, evocando tutta l’intensità delle prime avventure dell’eroe.

La statua si distingue per l’altissima qualità dei dettagli: dalle trame delle ragnatele all’emblema distintivo sul petto, fino alla resa muscolare e alle dinamiche del movimento. Ogni elemento è stato realizzato con l’ausilio della scultura 3D e rifinito a mano, garantendo un risultato estremamente realistico e scenografico. La base, ispirata al film No Way Home, rafforza il legame con l’epico crossover che ha riunito tre generazioni di Spider-Man sul grande schermo.

Realizzata in resina e caratterizzata da una maestosa altezza di 36 cm, la statua sarà prodotta in tiratura limitata a soli 3.000 esemplari in tutto il mondo. Ogni pezzo sarà accompagnato da una targa numerata e da un certificato di autenticità, elementi che ne aumentano il valore collezionistico.

Data di uscita

L’uscita è prevista per marzo/aprile 2026, con distribuzione in Italia affidata a Cosmic Group. Il prezzo indicativo sarà di 400,00 euro, una cifra che riflette la cura artigianale e la qualità costruttiva tipiche delle produzioni Beast Kingdom. Un vero e proprio must-have per tutti i fan di Spider-Man e per chi desidera arricchire la propria collezione con un pezzo unico.