Ford GT 2022 LEGO a soli 103€: una supercar STUPENDA!

Avete visto i bellissimi pre-order LEGO? Oggi vi consigliamo l'offerta imperdibile sul set LEGO Ford GT 2022, disponibile ora su Amazon a soli 102,99€, con uno sconto del 14% dal prezzo originale di 119,99€. Questo kit LEGO Technic offre un'esperienza di costruzione gratificante permettendovi di assemblare ogni dettaglio del modellino in scala 1:12 della Ford GT 2022. Il set riproduce fedelmente dettagli ispirati alla vera supercar, inclusi il motore V6 con pistoni mobili e le sospensioni indipendenti. Ideale per gli appassionati, questo modellino da collezione è perfetto da esporre a casa o in ufficio.

Ford GT 2022 LEGO, chi dovrebbe acquistarla?

Il set LEGO Ford GT 2022 è l'acquisto ideale per gli adulti che nutrono una passione per il mondo delle supercar e desiderano immergersi in un'esperienza di costruzione dettagliata e gratificante. Questo set, in particolare, è pensato per chi apprezza la fedeltà nei dettagli, come il motore V6 con pistoni mobili e le sospensioni indipendenti, che riproducono fedelmente la realistica meccanica dell'iconica Ford GT 2022.

Elementi come la trazione posteriore con differenziale, alettone regolabile, portiere e cofano apribili offrono un livello di interattività e realismo unico. Con 1466 pezzi, misura 9 cm in altezza, 39 cm in lunghezza e 18 cm in larghezza, presentandosi in una colorazione blu scuro con strisce bianche, perfetta da esporre in casa o nell'ufficio. Grazie alle istruzioni digitali fornite tramite l'app LEGO Builder, anche i costruttori meno esperti possono dedicarsi a questo progetto con fiducia, scoprendo la soddisfazione di vedere prendere forma, pezzo dopo pezzo, un'autentica opera d'arte in miniatura.

A 102,99€, la Ford GT 2022 LEGO rappresenta una proposta di grande valore per i fan delle auto sportive. È la scelta ideale per chi cerca un'esperienza di costruzione appagante e un pezzo da esibire nella loro collezione. Consigliamo l'acquisto di questo modello per l'altissimo livello di dettaglio e la qualità complessiva che caratterizzano i set LEGO Technic dedicati agli adulti.

Vedi offerta su Amazon