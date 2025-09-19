“I Love Lucca Comics & Games”: il documentario debutta alla Festa del Cinema di Roma e arriva nelle sale

Dal 10 al 12 novembre 2025 il film dedicato al festival sarà proiettato in tutta Italia. Prevendite al via dal 24 settembre.

“I Love Lucca Comics & Games” segna il debutto sul grande schermo di una delle manifestazioni più seguite al mondo nel campo della cultura pop. Il film-documentario, prodotto da All At Once con I Wonder Pictures e in collaborazione con Lucca Crea, sarà presentato in anteprima ufficiale alla Festa del Cinema di Roma, nella sezione FreeStyle Arts, prima di approdare nelle sale italiane dal 10 al 12 novembre 2025. La distribuzione è affidata a I Wonder Pictures, in collaborazione con Unipol Biografilm Collection.

Un racconto dall’interno

Il progetto nasce da un’idea di Andrea Romeo, produttore e direttore editoriale di I Wonder Pictures e All At Once, e di Manlio Castagna, scrittore, regista e critico cinematografico.





Tra gli ospiti e le testimonianze

Castagna firma anche la regia e la sceneggiatura insieme a, con la supervisione editoriale di. L’obiettivo del documentario è restituire, attraverso il linguaggio del cinema, la complessità e la vitalità di Lucca Comics & Games, evento che negli anni ha saputo evolvere da fiera a fenomeno culturale internazionale.

Il film alterna le voci di autori, editori e ospiti che hanno animato le edizioni del festival, fra cui il regista Gabriele Mainetti, lo scrittore di Piccoli Brividi R.L. Stine, Licia Troisi, Frankie hi-nrg mc, Yoshitaka Amano, Roberto Recchioni, Pera Toons, Sio e Fumettibrutti.





Una colonna sonora inedita

Accanto a loro, le storie dei visitatori che ogni anno trasformano Lucca in una seconda casa. Il risultato è un mosaico di esperienze che raccontano non solo un evento, ma una comunità che si riconosce nei valori della condivisione e della creatività.

A chiudere il documentario ci sarà il brano originale Lucca Around, scritto da Frankie hi-nrg mc e interpretato da Lillo Petrolo. Una collaborazione inedita che contribuisce a sottolineare l’identità corale e festosa della manifestazione.

Lucca Comics & Games in numeri

La sinossi ufficiale ricorda che il festival ogni anno richiama oltre 300.000 visitatori, con più di 900 ospiti e 600 espositori. Non solo una fiera, ma un’esperienza che unisce fumetto, gioco, letteratura, musica, cinema e cosplay in un contesto che negli anni ha saputo attrarre sempre più pubblico anche dall’estero.

L’appuntamento in sala

“I Love Lucca Comics & Games” sarà disponibile per tre giorni, il 10, 11 e 12 novembre 2025, in una programmazione evento. Le prevendite apriranno il 24 settembre, con possibilità di acquistare i biglietti attraverso i circuiti ufficiali.