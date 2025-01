ExpressVPN: SCONTO IMPERDIBILE del 61% ed eSIM Gratuita!

Se siete alla ricerca di una VPN affidabile e ricca di vantaggi, la nuova promozione di ExpressVPN potrebbe essere ciò che fa per voi. Grazie a questa offerta esclusiva, non solo potrete beneficiare di uno sconto fino al 61%, ma avrete anche l'opportunità di ricevere una eSIM gratuita con un pacchetto dati generoso. È la soluzione ideale per chi desidera combinare sicurezza digitale e connettività globale in un’unica proposta.

>> Abbonati a ExpressVPN a prezzo scontato <<

Sottoscrivendo il piano di 2 anni, riceverete 4 mesi aggiuntivi e una eSIM inclusa con 5 GB di dati, perfetti per accompagnarvi nei vostri viaggi o per l’uso quotidiano. Se preferite il piano annuale, potrete comunque godere di un 48% di sconto e ottenere una eSIM da 3 GB. I dati sono forniti grazie alla collaborazione con holiday.com, partner affidabile nel settore della connettività internazionale, che rende questa offerta ancora più interessante.

Il costo promozionale di ExpressVPN parte da soli 4,87€ al mese, ben lontano dal prezzo standard di 12,63€. Questo sconto importante rende una VPN di qualità accessibile a un pubblico più vasto, senza alcun compromesso in termini di prestazioni. ExpressVPN garantisce velocità elevate, sicurezza avanzata e un’ampia rete di server globali.

Con questa promozione, ExpressVPN dimostra di voler offrire molto più di una semplice soluzione di cybersecurity. Oltre a una protezione ottimale per la vostra privacy online, potrete contare su una connessione affidabile in ogni parte del mondo. Non lasciatevi sfuggire questa occasione unica per risparmiare e migliorare la vostra esperienza digitale. Affrettatevi: l'offerta potrebbe essere disponibile solo per un periodo limitato!