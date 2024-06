Elden Ring, Zampa di Gallina: dove trovarle

Uno dei motivi che vi spingerà a esplorare quanto più possibile l'Interregno di Elden Ring è sicuramente la ricerca di materiali e oggetti utili per la nostra avventura.

Tra gli oggetti più ambiti dai Senzaluce vale sicuramente la pena di evidenziare le Zampe di Gallina, particolarmente utili perché sono materiali che possono essere utilizzati per creare Zampe di Gallina Dorate, uno degli strumenti indispensabili del soulslike che aumenterà la percentuale di rune ottenute.

Advertisement

In questa guida vi spiegheremo dunque come ottenere facilmente Zampe di Gallina in Elden Ring, aiutandovi così nella vostra ricerca.

Dove trovare le Zampe di Gallina

Le Zampe di Gallina vengono droppate soltanto da alcuni nemici dall'aspetto simili a pinguini, che potrete trovare a Sepolcride: dopo averli sconfitti, avrete la possibilità di ottenere sia questo materiale che le loro piume.

Sfortunatamente, il materiale che vi interessa davvero ha una percentuale di drop estremamente bassa, motivo per il quale sarà importante individuare la giusta area di Elden Ring per facilitarvi il compito.

Il nostro suggerimento è dunque quello di dirigervi alla costa a est di Sepolcride: tra gli speroni di roccia troverete un gruppo corposo di questi nemici, che potrete sconfiggere velocemente salendo in sella a Torrente.

Un altro luogo ideale per il farming di Zampe di Gallina si trova a nordovest della Quarta Chiesa di Marika: iniziando dal Luogo di Grazia, potete saltare giù dalla scogliera e sconfiggere le creature alate fino a quando non incontrerete dei polpi. A quel punto, non dovrete fare altro che teletrasportarvi nuovamente al Luogo di Grazia e ricominciare, fino a quando non otterrete il numero di zampe desiderato.

Ai giocatori più impazienti consigliamo invece di dirigersi al Granponte Invalicabile, un Luogo di Grazia che potete trovare a Caelid. Proprio accanto a esso potrete trovare infatti 3 nemici, che potrete sconfiggere con pochi colpi ben piazzati o un'abilità: teletrasportatevi nuovamente al Granponte Invalicabile e continuate a sconfiggerli fino a quando non otterrete la giusta quantità di Zampe di Gallina.

Se volete immergervi in un'altra amatissima avventura di FromSoftware, su Amazon potete acquistare Bloodborne Game of the Year a un prezzo speciale.