EA Sports FC 24 FUT: consigli per rosa Premier League su Ultimate Team

Il calcio inglese si conferma come il più seguito e riprodotto fedelmente dal team di EA anno dopo anno, e anche su EA Sports FC 24 gli sforzi profusi per curare a 360° i diritti e le licenze del calcio d’oltremanica non mancano di certo.

Situazione che si riflette su Ultimate Team, dove la Premier League viene considerata come il campionato più ambito e cercato dagli utenti sia agli inizi sia nelle fasi più avanzate e competitive, proprio in merito al numero variegato di campioncini presenti in ogni ruolo del campo e che può ricevere aggiornamenti o potenziamenti dinamici a seconda delle prestazioni reali.

Advertisement

Questa parte della guida di EA Sports FC 24 permette di orientarsi tra numerosi calciatori della massima serie inglese per costruire una rosa il più possibile competitiva nelle fasi iniziali di gioco, e quindi tenendo a mente di non avere un’elevata capacità di spesa.

La squadra di Premier League per iniziare su UT



Iniziare con una rosa di Premier League, in realtà, non è proprio consigliatissimo per il prezzo in media elevato dei suoi atleti rispetto a quelli degli altri campionati. Solitamente quando si inizia su Ultimate Team, ma rispetto agli anni passati la situazione è leggermente migliorata, offrendo diverse soluzioni abbastanza low budget.

Capiamo però come la passione e la voglia dell’utenza di mettersi subito in mostra con il più importante dei campionati su EA Sports FC 24 riescano a prendere spesso il sopravvento, direzionando la scelta su uno squad building che deve per forza maggiore essere più attento e ponderato.

Segnaliamo che i crediti spesi per ogni giocatore possono variare a seconda delle offerte ed aste in continuo aggiornamento, ma in media andiamo ad elencare giocatori con elevate probabilità di essere acquistati al massimo tra i 2000 e i 3000 crediti.

Modulo 3-5-2

Flekken (82)

Ilested (84) - Botman (83) - Aké (81)

Zaniolo (80) - Bentancur (82) - Gravenberch (79) - Kovacic (82) - Galton (83)

Wilson (82) - Beto (81)

Nello specifico, abbiamo optato per una rosa abbastanza economica che introduce alcune new entry del campionato di massima serie inglese femminile in un mix estremamente interessante di duttilità e versatilità.

Nello specificio, Ilested con l'altezza di 178 cm riesce a controbilanciare la stazza fisica con un'incredibile capacità di lettura difensiva, mentre l'ala Galton riesce a supportare adeguatamente tanto la manovra offensiva quanto quella difensiva facendo sfoggio di incredibile resistenza e precisione nei vari cross. Per il resto della difesa, Botman e Aké garantiscono tantissimi centimetri per i calci piazzati, mentre i restanti interpreti del centrocampo abbiamo offrono un valido connubio di rapidità e solidità fisica, attributi necessari per puntare su un modulo che garantisce tantissima intensità in mezzo al campo. Il tutto in attesa di raccogliere tutti quei crediti necessari per accaparrarsi un Tonali (overall 86) considerabile al top per tutta la categoria, e che richiede nello specifico circa 100mila crediti da investire.

In attacco segnaliamo una coppia da low budget ideali per rapidi contropiedi, in attesa di accumulare circa 3000 crediti e accaparrarsi una delle più sorprendenti calciatrici di EA Sports FC 24, ovvero Shaw (overall 85).

Parliamo di un'attaccante del Man. City femminile con una stazza imponente per la sua categoria di 180 cm, con un focus sul fisico - anche come stile di gioco - che la rende un pivot naturale e sorprendentemente adatto a tenere palla e lottare per far salire la squadra.