DualSense Helldivers 2 LImited Edition: preorder aperti! Fallo subito tuo!

Il tanto atteso controller wireless DualSense Helldivers 2 Limited Edition è finalmente disponibile per il preordine, offrendo agli appassionati di gaming un'occasione imperdibile per aggiungere alla propria collezione un dispositivo dal design esclusivo. Questo controller si distingue per i suoi eleganti colori giallo e nero, un tributo diretto al Ministero della Difesa della Super Terra del celebre gioco Helldivers 2.

Prenotalo ora su Playstation Direct

Con un prezzo di 84,99€, il DualSense Helldivers 2 Limited Edition sarà disponibile in quantità limitate. Il lancio ufficiale è previsto per il 6 febbraio 2025, ma attenzione: l'effettiva disponibilità potrebbe variare a seconda della zona geografica.

Questo controller PS5 esclusivo non è solo un omaggio estetico, ma anche una dichiarazione di appartenenza alla community dei fan di Helldivers. Il suo design distintivo si abbina perfettamente all'atmosfera del gioco, permettendovi di eliminare insetti, bot e seppie con stile e precisione. Inoltre, l'ultimo aggiornamento del gioco, “Presagio di Tirannia”, ha introdotto novità imperdibili, tra cui il ritorno della fazione degli Illuminati, rendendo l'esperienza ancora più avvincente.

Potete effettuare il preordine esclusivamente su direct.playstation.com, il canale ufficiale di PlayStation, che garantisce una transazione sicura e una consegna affidabile. Non perdete l'opportunità di essere tra i primi a possedere questo straordinario pezzo da collezione. Il DualSense Helldivers 2 Limited Edition è destinato a diventare un oggetto ricercato, quindi agite subito per assicurarvelo.

Con il suo design ergonomico e la tecnologia avanzata, il DualSense rappresenta un punto di riferimento tra i controller per PS5, e questa edizione limitata aggiunge un tocco di esclusività che non passerà inosservato. Non aspettate troppo: il conto alla rovescia è iniziato, e la disponibilità potrebbe esaurirsi in tempi record.