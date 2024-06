Dragon Ball FighterZ per PS5 a soli 15€ con grafica mozzafiato!

La leggendaria saga di combattimenti ritorna con Dragon Ball FighterZ per PS5, ora disponibile su Amazon a soli 14,99€, rispetto al prezzo originale di 19,99€. Questo significa che avrete un fantastico sconto del 25%! Ogni giocatore troverà le proprie sfide grazie agli scontri 3 vs 3 che permettono cambi di squadra fulminei e una vasta gamma di contenuti aggiuntivi, tra cui materiale proveniente direttamente da Dragon Ball Super. Non perdete la possibilità di unirvi ai vostri campioni preferiti.

Dragon Ball FighterZ per PS5, chi dovrebbe acquistarlo?

Dragon Ball FighterZ è l'acquisto perfetto per tutti gli appassionati del mondo di Dragon Ball e per chi cerca un picchiaduro dinamico, con una grafica impressionante e pieno di azione. Con tempi di caricamento significativamente ridotti grazie agli SSD di nuova generazione e una grafica mozzafiato basata sull'Unreal Engine, questo gioco garantisce un'esperienza visiva senza precedenti e una reattività dei comandi al top di gamma. È inoltre arricchito da contenuti aggiuntivi tratti da Dragonball Super, offrendo così un'avventura ancora più completa e appassionante agli amanti dell'universo creato da Akira Toriyama.

La collaborazione con Arc System Works, un nome di spicco nel mondo dei fighting game, assicura una qualità altissima sia nella realizzazione grafica che nella meccanica di gioco, rendendo Dragon Ball FighterZ per PS5 un must-have per gli amanti dei giochi di combattimento e per i fan della serie. Con funzioni online competitive e incontri di gruppo fino a 6 partecipanti, nonché una modalità storia esclusiva che introduce un nuovo personaggio sotto la guida di Toriyama stesso, questo gioco offre ore di intrattenimento e sfide appassionanti.

Ad un prezzo scontato di 14,99€, Dragon Ball FighterZ per PS5 rappresenta un acquisto consigliato per tutti gli appassionati del franchise e per chi cerca un gioco di combattimento dinamico e coinvolgente. La profondità dei contenuti e la reattività dei comandi garantiscono ore di divertimento assicurato.

Vedi offerta su Amazon