Death Stranding 2: Come sconfiggere il Signore del lago di catrame

Come vi abbiamo già raccontato nella recensione in altre guide, le CA in Death Stranding 2 sono tornate più agguerrite che mai, con anche alcune nuove specie. Questa varietà è dovuta anche al fatto che ora è possibile catturarle e utilizzarle in battaglia contro altre CA di grossa taglia, per assistere a dei veri e propri combattimenti tra giganti in stile Kaiju. D’altronde quando questo succede parte anche una musica che omaggia i vecchi film alla Godzilla o Gamera.

In questa guida vi sveleremo il modo di affrontare una di questa CA giganti uniche, che normalmente lungo la storia non potreste affrontare. Si tratta del Signore del lago di catrame, una zona che incontrerete nei vostri viaggi in Australia. Scopriamo come affrontarlo.

Come affrontare il Signore del lago di catrame

Per poter affrontare questa vecchia conoscenza ritornata dal primo Death Stranding, dovrete per prima cosa trovare e connettere la struttura del Pescatore. Questa si trova sulla sponda del grande lago di catrame presente ai piedi delle montagne.

Per sbloccarla, come vi raccontavamo nella nostra guida alle strutture di tutta l’Australia, dovrete accettare l’Ordine Secondario 116 dal Centro Logistico F5 Est, così da poterlo connettere alla Rete Chirale.

Il Pescatore vi parlerà di una grande CA che compare soltanto sotto determinate condizioni e vi farà fare anche delle missioni secondarie legate a questa presenza. Per affrontarla però dovrete per prima cosa portare quasi al massimo la connessione con il Pescatore, che si bloccherà a un passo dal raggiungimento delle cinque stelle.

A questo punto il Pescatore vi affiderà l’Ordine Secondario 117 che sarà diviso in due parti. Per prima cosa dovrete andare nella fabbrica di armi abbandonata nel deserto, la stessa dove avrete incontrato Higgs nella storia principale. Qui dovrete affrontare una CA che sembra un delfino, piuttosto facile da sconfiggere.

Lo scopo sarà però quello di catturarlo (a proposito ecco la nostra guida per catturare le CA) con una Granata da cattura EX lanciata in bocca quando la sua salute sarà di colore rosso. Vi consigliamo di salvare prima di affrontarlo nel caso lo uccidiate per sbaglio. In caso dovrete abbandonare l’Ordine Secondario e andare a riprenderlo dal Pescatore.

Una volta sconfitto dovrete tornare al Lago di catrame per affrontare la tanto odiata balena CA che il Pescatore vuole uccidere.

Come uccidere il Signore del lago di catrame

Arrivati nel Lago di Catrame, nel punto indicato dalla missione, lo scenario si trasformerà come quando solitamente affrontate una CA grande, ma non ci sarà traccia della mostruosità. Per farla uscire allo scoperto dovrete evocare la CA simile a un delfino appena catturata e così spunterà fuori finalmente la gigantesca balena che volerà nel cielo.

La balena ha molti punti vita, e attaccherà sia caricandovi che lanciando dei raggi che inseguiranno Sam potendo diventare piuttosto pericolosa. Armatevi di tanti lanciarazzi e mitragliatrici per buttarla giù il prima possibile. Se deciderete di evocare altre CA in vostro possesso renderete lo scontro molto più facile, dato che la Balena si concentrerà su di loro mentre voi le infliggerete danni in tutta tranquillità.

Una volta abbattuta riceverete un trofeo apposito e potrete andare a riferire dal Pescatore per aumentare al massimo il suo livello di connessione. Potete volendo anche provare a catturare la grande Balena CA, la sua bocca è molto grande e vi basterà colpirla con una Granata di cattura EX per ottenerla e poterla utilizzare in altri combattimenti. Sappiate che è un alleato davvero potente da utilizzare contro altri mostri dell’aldilà.