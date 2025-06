Sideshow ha ufficialmente aperto i preordini per la nuova statua dedicata a Darth Maul, uno dei personaggi più iconici e temuti della saga di Star Wars. Questa nuova proposta entra a far parte della prestigiosa linea Mythos Premium Format, una collezione che si distingue per offrire interpretazioni artistiche e concettuali dei protagonisti dell’universo creato da George Lucas.

Darth Maul Mythos Premium Format - Sideshow

La statua, realizzata in scala 1:4, si concentra su un preciso periodo della vita di Darth Maul: quello in cui il personaggio era ancora un fedele discepolo del Lato Oscuro della Forza. Un momento narrativo che permette di esplorare in profondità la sua natura più mistica e feroce. L’opera riesce a trasmettere appieno questa intensità grazie a una posa dinamica e dominante, che lo ritrae mentre impugna la sua iconica doppia spada laser color rosso cremisi.

Il livello di dettaglio è particolarmente elevato, così come la qualità artigianale della scultura. La statua misura circa 64,5 cm in altezza, 42 cm in larghezza e ben 70 cm in profondità, dimensioni che le conferiscono una presenza scenica di grande impatto. Il sistema di illuminazione LED integrato nella spada laser contribuisce ad amplificare l’effetto visivo complessivo, conferendo ulteriore realismo alla composizione.

Per i collezionisti più esigenti, è disponibile anche un’edizione Exclusive che include un ritratto alternativo. Questa variante presenta corna più lunghe e un’espressione facciale ancora più animalesca e aggressiva, che accentua il lato più selvaggio e inarrestabile del personaggio Sith.

Prezzo e Data di uscita

Distribuita ufficialmente in Europa da Heo, la nuova statua Darth Maul Mythos Premium Format è attualmente disponibile in preordine presso i principali rivenditori specializzati. Il rilascio sul mercato è previsto per l’inizio del 2026. Un pezzo che promette di diventare un’aggiunta di prestigio nelle collezioni degli appassionati dell’universo di Star Wars.