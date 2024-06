Cluedo: il tradimento a villa Tudor in OFFERTA a soli 19€!

Vi piacciono i giochi da tavolo? Cluedo - il tradimento a villa Tudor rappresenta un'offerta imperdibile. Immaginatevi di risolvere un intricato mistero in stile escape room, unendo le vostre forze con quelle di amici e familiari, nel tentativo di fuggire dalla villa prima che sia troppo tardi. Originariamente proposto al prezzo di 22,99€, oggi è offerto a 19,50€, permettendovi di risparmiare il 15% sull'acquisto. Non perdete l'occasione di aggiungere un tocco di mistero, divertimento e suspense alle vostre serate di gioco!

Cluedo - il tradimento a villa Tudor, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo gioco è il prodotto ideale per le famiglie e gli amici che amano cimentarsi in partite ricche di mistero e strategia. Consigliato a chi ha più di 10 anni, offre un'esperienza unica e coinvolgente, perfetta per serate di divertimento e tensione. Grazie alla sua natura cooperativa, i giocatori sono spinti a unire le forze e le loro capacità investigative per risolvere enigmi e scoprire misteri, rendendolo un ottimo strumento per stimolare il pensiero critico e la collaborazione. Il gioco, progettato per essere completato in una sola sessione, assicura un'esperienza intensa, con un tabellone che si espande e rivela nuovi indizi e stanze man mano che si procede nella partita.

Grazie alla sua ricca dotazione di componenti, tra cui pedine di plastica, tabellone, buste segrete e carte piene di indizi, ogni partita si trasforma in un'avventura unica e memorabile. Può coinvolgere da 1 a 6 partecipanti che dovranno collaborare per scoprire i segreti di villa Tudor prima che sia troppo tardi. Si tratta di un avvincente gioco da tavolo che trasforma la classica esperienza del Cluedo in un'emozionante escape room.

In offerta a 19,50€, questa versione di Cluedo rappresenta un'opzione intrigante se amate i giochi di società e le storie di mistero. Con le sue meccaniche cooperative e il fascino dell'escape room, è l'occasione perfetta per le famiglie o per gruppi di amici desiderosi di immedesimarsi in investigatori per una sera.

Vedi offerta su Amazon