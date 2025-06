Bandai continua ad ampliare con costanza e passione la linea SH Figuarts dedicata all’universo di One Piece, proponendo una nuova e attesissima action figure che andrà ad arricchire le collezioni dei fan della celebre opera di Eiichirō Oda. Protagonista di questa nuova uscita è Kizaru, anche conosciuto con il nome di Borsalino, uno degli Ammiragli della Marina più carismatici e misteriosi dell’intera saga.

Kizaru (Borsalino) - SH Figuarts

La figure, realizzata da Tamashii Nations per la linea SH Figuarts, si ispira all’arco narrativo di Egghead, attualmente in corso nel manga e nell’anime, e particolarmente apprezzato per il suo ritmo serrato e per l’introduzione di sviluppi narrativi cruciali. Il design di Borsalino è stato riprodotto fedelmente, con una cura maniacale per i dettagli del volto, della divisa e degli accessori, garantendo un risultato finale di altissimo livello.

Con un’altezza di circa 19,5 cm, la figure è dotata di articolazioni avanzate che permettono un’ampia possibilità di pose dinamiche. Il set include numerosi accessori intercambiabili, tra cui volti opzionali, mani alternative e parti effetto ispirate al potere del frutto Pika Pika, che consente a Kizaru di muoversi alla velocità della luce e attaccare con devastanti colpi di luce. Grazie a questi elementi, i collezionisti potranno ricreare con precisione le epiche scene di scontro viste nell’arco di Egghead, in particolare quelle che lo vedono fronteggiare Monkey D. Luffy nella sua forma Gear 5.

Un ulteriore punto di forza della figure è rappresentato dalla compatibilità con la già annunciata SH Figuarts di Luffy Gear 5 Egghead Ver.: alcuni accessori inclusi in Borsalino sono infatti progettati per interagire direttamente con la controparte, offrendo un livello di immersione e coerenza visiva che rende questa coppia di figure una scelta imperdibile per i fan.

Prezzo e data di uscita

Per quanto riguarda la distribuzione, l’uscita giapponese della figure è prevista per novembre 2025. Cosmic Group, distributore ufficiale per il mercato italiano, ha confermato che la disponibilità nel nostro Paese avverrà indicativamente tra gennaio e febbraio 2026. Il prezzo consigliato al pubblico sarà di circa 135,00 euro, una fascia che rispecchia l’elevata qualità del prodotto, la sua ricchezza di accessori e il valore collezionistico legato al personaggio.