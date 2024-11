Il Black Friday è da sempre una delle occasioni più attese per gli amanti dello shopping, e quest'anno le offerte LEGO sono pronte a conquistare anche i fan più fedeli del brand. Amazon promette sconti imperdibili per chi cerca di aggiungere nuovi set LEGO alla propria collezione o fare il regalo perfetto per Natale. Se sei un appassionato di LEGO, preparati a scoprire le migliori opportunità di acquisto che renderanno il tuo Black Friday ancora più speciale.

In questo articolo, vi proponiamo quindi le offerte disponibili durante il Black Friday LEGO, aiutandoti a non perdere le promozioni più interessanti. Se stai cercando un set iconico, una novità appena uscita o un'offerta speciale, ti guideremo attraverso le migliori occasioni, così potrai fare un acquisto intelligente e conveniente. Non lasciarti sfuggire queste occasioni!

Black Friday LEGO: le offerte da non perdere

Dark Falcon

Il Dark Falcon permette di costruire una versione oscura del Millennium Falcon. Dotato di una cabina di pilotaggio per due minifigure, cannoni rotanti, shooter a molla e una parabola radar, il set è ricco di dettagli per offrire ore di gioco entusiasmante. Il set include sei minifigure esclusive, tra cui Darth Jar Jar, C-3PO cacciatore di taglie, Darth Dev, Darth Rey, Luke da spiaggia e Jedi Vader. Con pannelli superiori sollevabili per accedere al veicolo, si può vedere l'interno dell'astronave, che presenta un trono per Darth Jar Jar, un centro di comando, letti a castello e una cella. È perfetto come regalo di Natale per i fan di Star Wars.

Polaroid OneStep SX-70

La Polaroid OneStep SX-70 LEGO permette di costruire una replica dettagliata dell'iconica fotocamera Polaroid, completa di elementi distintivi come il mirino, la manopola della sensibilità alla luce e adesivi “Polaroid Land Camera” e “OneStep”. Include anche pellicole Time-Zero SX-70 costruibili, con tre foto illustrate che celebrano l'inventore della Polaroid, la LEGO House e la sorella del fan designer. Funziona come una vera fotocamera vintage Polaroid: basta caricare una delle foto illustrate e premere il pulsante rosso per "stamparla". Il kit include anche un libretto illustrato con interviste ai designer e le istruzioni per una costruzione passo passo.

Vespa 125

Il set Vespa 125 LEGO celebra il 75° anniversario della famosa iconica moto italiana, offrendo un'opportunità unica di costruire un modellino da collezione. In collaborazione con Piaggio, LEGO ha creato questo modellino ricco di dettagli, come il logo Vespa, una targa italiana anni '60, un cavalletto funzionante, ruota di scorta e una copertura rimovibile per il motore. Realizzata in blu pastello, il colore originale della Vespa, il set è un oggetto da esposizione perfetto per la casa o l'ufficio, ed è un regalo ideale per gli appassionati di modellismo e della cultura italiana. Il blu pastello è un colore raro tra i mattoncini LEGO, rendendo questo set particolarmente desiderabile per i collezionisti.

Il giardino tranquillo

Il giardino tranquillo LEGO offre un'esperienza di costruzione unica, ispirata ai giardini zen giapponesi. Il set include un ponte ad arco, un ruscello, carpe koi, fiori di loto, alberi, rocce, lanterne di pietra e un padiglione con una sala per la cerimonia del tè, ricca di dettagli come teiera, tazze e frusta. Personalizzabile grazie alle fessure nella base, il giardino zen può essere configurato in diverse modalità, rendendolo ideale per l'esposizione in casa o sulla scrivania dell'ufficio. Perfetto per chi ama le tradizioni giapponesi, questo set è un ottimo regalo per adulti appassionati di giardinaggio o design zen, offrendo un rifugio di relax e tranquillità.

Ford GT 2022

Il set LEGO Ford GT 2022 è un'esperienza di costruzione gratificante per adulti, permettendo di creare una replica dettagliata in scala 1:12 della supercar. Il modellino include un motore V6 con pistoni mobili, sospensioni indipendenti, sterzo frontale, trazione posteriore con differenziale, alettone regolabile e portiere e cofano apribili. Con il classico colore blu scuro e strisce bianche, è perfetto come decorazione per la casa o l'ufficio.

Casco di Darth Vader

Il casco LEGO di Darth Vader permette ai fan di costruire una replica dettagliata e imponente del casco del famoso villain di Star Wars. Alto 20 cm e fornito di supporto, questo modellino è un'eccellente decorazione da esporre in casa o in ufficio. Fa parte della serie di caschi LEGO Star Wars, offrendo una sfida coinvolgente per gli appassionati e collezionisti della saga.

Cappello parlante di Hogwarts

Il set LEGO del cappello parlante di Hogwarts è un'esperienza di costruzione unica per gli adulti, permettendo di creare un modellino del celebre cappello magico di Harry Potter. Inclina la punta del cappello o posizionalo sulla testa per attivare uno dei 31 suoni, rivelando quale casa di Hogwarts il cappello sceglierà per te. Il set include un espositore con gli stemmi delle case di Hogwarts e una minifigure di Harry Potter.

Bouquet di fiori

Il bouquet di fiori LEGO consente di costruire un bellissimo oggetto da esposizione, realizzato interamente con mattoncini LEGO. I fiori includono rose, bocche di leone, papaveri, astri e margherite tutti dai colori vivaci e forme realistiche. Grazie agli steli di diverse lunghezze e agli elementi personalizzabili, è possibile creare composizioni uniche e adatte alla propria casa. Il bouquet è un'ottima idea regalo per compleanni, anniversari o altre occasioni speciali, ed è realizzato con plastica di origine vegetale, prodotta con canna da zucchero sostenibile.