La SH Figuarts di Barbanera è una figure imponente e curata, con un’eccellente articolazione, una colorazione precisa e una resa estetica che fa giustizia al personaggio. Il mantello in tessuto e lo stand incluso alzano il livello del prodotto, rendendolo uno dei pezzi più validi della collezione One Piece.

Direttamente da One Piece, arriva una delle rappresentazioni più iconiche e attese di uno dei villain più carismatici dell'intera saga: Marshall D. Teach, conosciuto da tutti come Barbanera. Bandai e Tamashii Nations lo portano finalmente nella linea SH Figuarts, regalando ai collezionisti una figure posabile, dettagliata e con un look che lascia il segno.

Questa versione di Barbanera lo ritrae nel momento in cui entra a far parte dei Four Emperors, i quattro pirati più temuti e rispettati della Rotta Maggiore. Una scelta che non è solo estetica, ma narrativa: lo vediamo nel pieno della sua ascesa al potere, con lo sguardo folle, l'espressione trionfante e quell’inconfondibile aura da villain senza scrupoli.

Ma com’è davvero questa action figure? Vale la pena aggiungerla alla propria collezione SH Figuarts? Abbiamo messo le mani sul prodotto e l’abbiamo analizzato da cima a fondo. Scopriamo insieme tutti i dettagli, dal packaging alla pittura, passando per sculpt, articolazioni e accessori.

Marshall D. Teach chi è?

Barbanera è uno degli antagonisti principali di One Piece e uno dei personaggi più temuti della serie. Ex membro della ciurma di Barbabianca, uccide un compagno per rubare il Frutto Yami Yami, poi tradisce tutto e tutti per inseguire il suo obiettivo: diventare Re dei Pirati. Durante la guerra di Marineford riesce persino a impadronirsi del Gura Gura no Mi, diventando l’unico personaggio noto a usare due Frutti del Diavolo.

È entrato a far parte dei Quattro Imperatori e rappresenta la controparte oscura di Rufy: calcolatore, ambizioso, spietato. Il suo look è imponente e inconfondibile, con mantello decorato, pancia prominente, denti rotti e un ghigno folle sempre stampato in faccia.

Packaging

Immagine 1 di 2

Immagine 2 di 2

La confezione della SH Figuarts di Marshall D. Teach colpisce fin da subito per le dimensioni generose, nettamente superiori a quelle delle normali box della linea. Una scelta che riflette perfettamente la stazza imponente del personaggio, mantenendo la scala coerente con le altre figure One Piece della stessa collezione.

Il blister frontale è ampio e trasparente, permette di ammirare il contenuto nella sua interezza, mostrando non solo la figure principale ma anche le teste intercambiabili, mani alternative e i dettagli del mantello. L'immagine illustrata di Barbanera sul lato destro — con sguardo folle e posa minacciosa — richiama perfettamente la sua personalità e dà carattere alla scatola.

In alto a sinistra troviamo il logo di One Piece, mentre in basso a destra non mancano i marchi Bandai, Tamashii Nations e SH Figuarts, a certificare la qualità del prodotto. L’intera grafica mantiene un tono epico, con una palette scura ed elementi grafici che richiamano il mondo piratesco.

Il retro della confezione è altrettanto curato: oltre a una galleria fotografica che mostra le pose più iconiche del personaggio, ci sono sezioni dedicate al Super Action e al Super Modeling, che ne esaltano le possibilità di articolazione e la cura nei dettagli. Interessante anche la menzione alla compatibilità con accessori di altri personaggi della linea, come nel caso del volto per Luffy Gear 5 (venduto separatamente).

Blister

Il contenuto incluso nel blister è uno dei punti forti di questa release. Oltre alla figure principale, troviamo:

Due volti alternativi, entrambi con differenti varianti dell'inconfondibile ghigno malvagio e beffardo di Barbanera.

Tre paia di mani intercambiabili, che permettono di esprimere una buona gamma di pose ed emozioni.

Tre pistole ad acciarino, fedelmente riprodotte, per ricreare le iconiche scene del personaggio.

Un’aggiunta davvero pregiata: un mantello giallo, realizzato in un materiale setoso simile alla stoffa, dotato di aggancio a velcro per essere applicato alla schiena della figure. Questo elemento, più tipico di una figure premium che di una S.H. Figuarts standard, dona ulteriore spessore e dinamismo alla posa.

Inaspettato ma gradito anche il viso alternativo per la figure di Luffy in modalità Gear Fifth (venduta separatamente), un piccolo bonus pensato per i collezionisti che vogliono creare composizioni ancora più scenografiche nella propria vetrina.

Aspetto e posabilità

Immagine 1 di 4

Immagine 2 di 4

Immagine 3 di 4

Immagine 4 di 4

Entriamo finalmente nel vivo: la SH Figuarts di Marshall D. Teach è una figure che colpisce a prima vista per dimensioni, presenza scenica e dettagli. Con un’altezza di circa 24,5 cm, Barbanera risulta più imponente rispetto alla media delle figure della stessa linea, ma mantiene perfettamente la scala con gli altri personaggi di One Piece.

Come da tradizione per la linea SH Figuarts, la figure è completamente articolata, con una struttura interna dotata di numerosi snodi che ne garantiscono un’eccellente posabilità. È possibile ricreare con facilità molte delle pose iconiche del personaggio, come quelle che si vedono nel materiale promozionale o nella nostra galleria fotografica. Anche il mantello giallo, fissato con il velcro, non è solo decorativo: presenta un’articolazione nella parte bassa che lo rende parzialmente posabile, permettendo movimenti scenografici durante le pose d’azione.

I materiali impiegati — principalmente ABS e PVC — risultano solidi al tatto e ben bilanciati tra estetica e funzionalità. La struttura è robusta, e il peso è distribuito piuttosto bene, anche se c’è un leggero squilibrio dovuto alla fisicità particolare del personaggio: il busto massiccio contrasta con le gambe relativamente sottili, rendendo la figure un po’ instabile nelle pose più dinamiche.

Immagine 1 di 4

Immagine 2 di 4

Immagine 3 di 4

Immagine 4 di 4

Va però riconosciuto a Bandai un merito importante: essere consapevole del limite e averlo risolto con intelligenza, includendo uno stand che permette di esporre la figure in totale sicurezza anche nelle pose più estreme. Un’aggiunta semplice ma fondamentale.

Dal punto di vista pittorico, la figure è una vera sorpresa. Nonostante non presenti tecniche avanzate di sfumatura o weathering, il risultato finale è vivo e vibrante. La colorazione è precisa, senza sbavature, con attenzione ai dettagli minori come gli anelli, i denti, le sopracciglia e le perline del cappello. Il volto, in particolare, riesce a catturare l’essenza di Barbanera: quel ghigno tra il demenziale e il terrificante che è ormai il suo marchio di fabbrica.

In sintesi, siamo davanti a una figure che, pur rispettando gli standard SH Figuarts, si spinge oltre in termini di scala, cura e caratterizzazione. Un prodotto pensato per i fan che vogliono qualcosa in più, sia come presenza fisica in collezione sia come capacità di espressione del personaggio.

Conclusioni

La SH Figuarts di Marshall D. Teach è una delle migliori uscite della linea One Piece, grazie a un design imponente, articolazioni funzionali e un livello di dettaglio eccellente. Bandai riesce a catturare alla perfezione il carisma di Barbanera, arricchendo la figure con un pregiato mantello in tessuto e uno stand utile per ovviare a piccole instabilità. Pur con accessori limitati, il prodotto si distingue per qualità complessiva e fedeltà al personaggio, diventando un pezzo imprescindibile per i fan della linea.

Marshall D. Teach SH Figuarts, sarà disponibile in Italia ad agosto 2025. Sarà acquistabile sia nei negozi fisici che online, con distribuzione ufficiale affidata a Cosmic Group per Bandai.