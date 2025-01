Audio cristallino su PS5? Le Razer Blackshark V2 Pro sono IN OFFERTA! (-23%)

Se siete in cerca di cuffie da gaming di livello professionale, non lasciatevi sfuggire questa occasione: le Razer Blackshark V2 Pro sono in offerta su Amazon a soli 169,84€, con uno sconto del 23% rispetto al prezzo originale di 219,99€. Perfette per i gamer più esigenti, queste cuffie uniscono comfort, prestazioni e design premium.

Le Razer Blackshark V2 Pro sono dotate di driver TriForce Titanium da 50 mm, progettati per offrire un suono chiaro e potente. Grazie al design innovativo che divide i driver in tre parti, potrete apprezzare alti nitidi, medi ricchi e bassi profondi, ideali per immergervi nei vostri giochi preferiti. Il microfono HyperClear Super Wideband è rimovibile e garantisce una qualità vocale di livello professionale, catturando ogni dettaglio della vostra voce per comunicazioni cristalline con la squadra.

La tecnologia wireless HyperSpeed a 2,4 GHz assicura una connettività ultra-reattiva e affidabile, fondamentale per i giochi competitivi. I profili audio FPS, sintonizzati insieme ai migliori atleti di esports, offrono un’esperienza sonora precisa, dandovi un vantaggio nei momenti decisivi. Inoltre, i padiglioni auricolari in memory foam ultra-morbida isolano dal rumore esterno e assicurano un comfort prolungato, anche durante le sessioni di gioco più lunghe. Con un’autonomia straordinaria di 70 ore e ricarica USB-C, potrete giocare senza interruzioni per giorni interi.

Non perdete questa offerta: le Razer Blackshark V2 Pro sono disponibili su Amazon a soli 169,84€, invece di 219,99€. Aggiungetele subito al carrello e portate il vostro gaming a un livello superiore!