ASUS ROG Ally a un PREZZO SHOCK! Scopri la console portatile con uno SCONTO del 26%!

Se siete appassionati di gaming portatile e cercate una console che unisca potenza e versatilità, vi segnaliamo che ASUS ROG Ally è disponibile su Amazon a soli 594,99€ con uno sconto del 26% sul prezzo di listino di 799€ rappresenta un’opportunità da non perdere. Questo dispositivo compatto e potente promette di elevare la vostra esperienza di gioco, grazie a componenti di ultima generazione che lo rendono competitivo e capace di eseguire anche i titoli più impegnativi. Per maggiori informazioni sul prodotto, vi rimandiamo anche alla nostra recensione completa.

ASUS ROG Ally, perché acquistarla?

ASUS ROG Ally è alimentato dal potente AMD Ryzen Z1 Extreme, un processore a 8 core e 16 thread con architettura Zen 4, capace di raggiungere fino a 5.1 GHz. Questo, insieme alla GPU RDNA3 e ai 16 GB di RAM LPDDR5, permette alla console di gestire giochi AAA con fluidità anche in modalità portatile. La memoria interna di 512GB offre spazio sufficiente per ospitare una vasta libreria di giochi, mentre lo slot per schede microSD consente di espandere facilmente lo spazio di archiviazione per tenere tutti i vostri titoli preferiti a portata di mano​.

Il display da 7 pollici in Full HD (1.920x1.080 pixel), con una frequenza di aggiornamento a 120Hz e la tecnologia AMD FreeSync Premium, rende l’esperienza visiva incredibilmente fluida e immersiva. Con una luminosità massima di 500 nit e il 100% di copertura sRGB, ogni dettaglio dei vostri giochi risulterà nitido e ben definito, anche in ambienti luminosi. Questo pannello di alta qualità non solo offre colori brillanti, ma previene anche fenomeni di tearing e stuttering, garantendo una fluidità senza compromessi​.

Anche il comparto audio è di altissimo livello, con altoparlanti Dolby Atmos e un sistema di cancellazione del rumore AI, perfetto per un’esperienza sonora immersiva durante le sessioni di gioco. Tuttavia, la batteria da 40WHrs potrebbe limitare la durata del gioco, specialmente a risoluzioni elevate; il caricabatterie da 65W in dotazione permette comunque di ricaricare rapidamente il dispositivo, anche mentre giocate​.

Non lasciatevi sfuggire questa occasione per portare ASUS ROG Ally a casa a un prezzo super conveniente. Se cercate un dispositivo che sappia coniugare prestazioni elevate e libertà di gioco ovunque vi troviate, questa console è l’opzione ideale.

Vedi offerta su Amazon