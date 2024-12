A Natale regala questa stazione di ricarica per controller Xbox, oggi COSTA POCHISSIMO!

Oggi su Amazon potrete acquistare la stazione di ricarica Cable Guys Ikon a un prezzo incredibile di 30,44€. Un’occasione da non perdere per aggiungere un tocco di stile e funzionalità alla vostra postazione di gioco o al salotto.

La Cable Guys Ikon non è solo un supporto per controller Xbox, smartphone o telecomando, ma anche un accessorio di design che illuminerà il vostro spazio con il suo iconico logo Xbox. Il logo circolare in verde brillante è il dettaglio che rende questa stazione un pezzo unico, perfetta per chi ama l’universo Xbox e il suo stile inconfondibile. Con una base stabile, potrete appoggiare il vostro controller Xbox, PlayStation o Nintendo Switch, oltre a smartphone e telecomandi, in modo pratico e accattivante.

Inoltre, Cable Guys Ikon è progettata per essere anche un comodo supporto di ricarica. Grazie al cavo micro-USB da 1,2 m e alle 2 porte di ricarica rapida, potrete caricare i vostri dispositivi mentre giocate o guardate la TV, senza mai perdere un colpo. Questa statuetta Microsoft è dotata di licenza ufficiale, che garantisce qualità e autenticità.

Non lasciatevi scappare questa fantastica offerta: la stazione di ricarica Cable Guys Ikon è disponibile su Amazon a soli 30,44€. Approfittate del prezzo scontato e rinnovate la vostra postazione di gioco con un prodotto pratico e dal design unico!