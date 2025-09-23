Mickie James, 11 volte campionessa mondiale tra WWE e TNA Wrestling, sarà introdotta nella TNA Wrestling Hall of Fame domenica 12 ottobre, durante Bound For Glory. L'evento, il più importante dell'anno per la TNA, si terrà al Tsongas Center di Lowell, Massachusetts.

L'annuncio a sorpresa è stato dato nella giornata di ieri durante una puntata live di Notsam Wrestling Live! su SiriusXM. Mentre James veniva intervistata dai conduttori Roberts e Tommy Dreamer, il presidente di TNA Wrestling, Carlos Silva, è apparso inaspettatamente e ha sorpreso James con la notizia dell'ingresso nella Hall of Fame.

James è la prima persona annunciata per la classe del 2025 della TNA Wrestling Hall of Fame, istituita nel 2013. Ad oggi, la Hall of Fame ha onorato 12 individui e 2 gruppi (per un totale di 4 membri), per un totale di 16 indotti. Mickie James è la quarta Knockout a essere introdotta, dopo Gail Kim, Awesome Kong e Traci Brooks.

Dove vedere Bound for Glory in streaming

L'evento sarà disponibile in diretta, e poi on demand, su TNA+. Allo show prenderanno parte tutte le più importanti stelle della TNA, tra cui il World Champion Trick Williams, l'X-Division Champion Leon Slater, Moose, Mike Santana, Matt & Jeff Hardy, AJ Francis, Eric Young, l'International Champion Steve Maclin e molti altri.

Immagine di copertina via TNA Wrestling