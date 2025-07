Attraverso il suo sito ufficiale, Panini Marvel ha diffuso il calendario completo delle uscite di luglio 2025. Da segnalare il saggio su I Fantastici Quattro di Marco Rizzo e Fabio Licari e la versione definitiva di Moon Knight - Personalità Multipla.

Tempesta – La Mutante Più Potente della Terra

Dopo la caduta di Krakoa, Tempesta è decisa a trovare un suo posto nel mondo che le permetta di mettere i suoi doni a disposizione dell’umanità. Ma dopo un eroico sacrificio, qualcosa dentro di lei potrebbe mandare a monte i suoi piani e spingerla ad affrontare la morte. Una nuova casa, una nuova missione e… nuovi amori? La prima serie regolare – già diventata un cult negli U.S.A. – dedicata alla X-Woman appena accolta tra gli Avengers. Una vera chicca firmata da Murewa Ayodele (I Am Iron Man) e Lucas Werneck (Immortal X-Men).

Avengers – Rage of Ultron

Uno dei momenti più gloriosi della carriera degli Avengers è stato quando, dopo aver messo fuori combattimento Ultron, lo spedirono nello spazio. Tutto bene, allora? No, perché ora, ripresosi, il letale robot ha un nuovo mondo da conquistare: Titano! A Starfox non resta che chiedere aiuto ai suoi ex compagni di squadra per un ultimo, devastante combattimento… Un evento che cambierà per sempre – e no, non è un’esagerazione – la vita di uno dei membri fondatori del team.

Fantastici Quattro – 60 Anni con la Prima Famiglia Marvel

Reed. Sue. Johnny. Ben. Sono eroi, ma prima di tutto sono una famiglia: i Fantastici Quattro! Dal viaggio nel cuore di una tempesta di raggi cosmici all’avvento di Galactus, dalla nascita di Franklin Richards agli scontri con il Dottor Destino… tutto questo e molto altro nella guida definitiva al mondo dei Fab Four! Un percorso riccamente illustrato per conoscere i nuovi, grandi protagonisti del Marvel Cinematic Universe! Dopo aver raccontato in apprezzate monografie la storia di Capitan America, Spider-Man, Hulk, Avengers e Deadpool, tornano le firme degli “storici” Marco Rizzo e Fabio Licari!

Marvel Boy

L’astronave Kree su cui viaggiava Noh-Varr, proveniente da un’altra dimensione, si è schiantata sulla Terra. Il giovane guerriero è stato l’unico a sopravvivere al disastro, solo per essere rapito da chi lo ha causato: il Dottor Mida. E se lui vi sembra crudele, aspettate di conoscere sua figlia Exterminatrix (un nome che è tutto un programma)! Un super eroe – ma forse sarebbe meglio dire un super essere – come non lo avete mai visto, dalla fantasia di uno dei più geniali sceneggiatori di sempre: Grant Morrison.

Moon Knight – Personalità Multipla – Edizione Definitiva

L’esistenza di Marc Spector sembra essere finalmente bilanciata nel doppio ruolo di produttore di uno show televisivo basato sulla sua vita e giustiziere notturno a Los Angeles! Ma l’arrivo di Mr. Hyde e della testa di un Ultron stravolgeranno la routine di Moon Knight! Se poi intervengono Capitan America, Wolverine e Spider-Man a criticare ogni sua mossa, ecco che le personalità multiple di Marc tornano a complicargli la vita! Un capolavoro Marvel in edizione definitiva con cover in ecopelle e dettagli metallizzati, per festeggiare i cinquant’anni dell’eroe meno equilibrato che esista!

Il calendario completo delle uscita Panini Marvel di luglio 2025

03 luglio

10 luglio

17 luglio

24 luglio

31 luglio