5 cose da vedere in streaming su NOW e Sky a giugno 2025

NOW e Sky hanno diffuso le novità in arrivo in streaming a giugno 2025. Da segnalare le due stagioni di The Walking Dead: Daryl Dixon e la Stagione 3 di The Gilded Age.

The Walking Dead: Daryl Dixon Stagione 1 & Stagione 2 - 2 giugno

Daryl Dixon, uno dei personaggi più amati di The Walking Dead, la serie cult dal celebre graphic novel di Robert Kirkman, è il protagonista assoluto dello spin-off inedito in Italia e in arrivo su Sky e NOW in esclusiva con entrambe le stagioni, disponibili back-to-back dal 2 e poi dal 23 giugno. Daryl Dixon (Norman Reedus), uno dei protagonisti principali sopravvissuti allo scoppio dell'epidemia, è l'ultimo membro superstite della sua famiglia. Nello spin-off a lui dedicato lo troviamo inserito in un nuovo contesto, la Francia. Mentre fatica a ricostruire come sia finito lì e perché viaggi attraverso un paese distrutto, finisce in un'abbazia dove un gruppo di suore gli affida il destino di Laurent (Louis Puech Scigliuzzi), un undicenne nato all'inizio dell'apocalisse, chiedendogli di portarlo in salvo. Daryl accetta questo compito inaspettato e prende con sé Laurent mentre continua a cercare risposte per riuscire a tornare a casa. Ma i legami che stringe durante il suo percorso finiscono inevitabilmente col complicare il suo piano.

S.W.A.T Stagione 7 - 10 giugno

Un nuovo inizio. Con l'eco-terrorismo, gli attacchi dei cecchini e le schermaglie dei cartelli da affrontare, Hondo e la squadra si preparano e partono per una nuova serie di missioni. Da Los Angeles a Città del Messico, le promesse devono essere mantenute e le fedeltà sono messe alla prova.

Beetlejuice Beetlejuice - 16 giugno

Dopo più di 30 anni dal primo soprendente film, Tim Burton riporta al cinema l’incontenibile spirito, interpretato ancora una volta da Michael Keaton, con un secondo capitolo di successo. Oltre a Keaton, ritroviamo anche Winona Ryder e Catherine O'Hara, a cui si aggiungono Jenna Ortega, Willem Dafoe, Justin Theroux, Monica Bellucci e Danny DeVito. Lydia Deetz ora sfrutta la sua capacità di vedere i fantasmi in uno show televisivo, ma la morte improvvisa del padre la riporta a Winter River, insieme alla figlia Astrid e alla matrigna Delia. Nella vecchia casa del padre, mentre Lydia è perseguitata da Beetlejuice, lui è inseguito dalla sua pericolosa ex moglie. Intanto, Astrid fa amicizia con un ragazzo locale…

The Gilded Age Stagione 3 - 23 giugno

La vecchia guardia è uscita indebolita dalla Guerra dell'Opera, e ormai affermati nei salotti più esclusivi, i Russell sono pronti a prendere il loro posto alla guida della società. Bertha (Carrie Coon) punta a un premio che eleverebbe la famiglia a livelli inimmaginabili, mentre George (Morgan Spector) rischia tutto in un'impresa che potrebbe rivoluzionare l'industria ferroviaria, sempre che non lo rovini prima. Dall'altra parte della strada, la famiglia Brook viene gettata nel caos quando Agnes (Christine Baranski) si rifiuta di accettare la nuova posizione di Ada (Cynthia Nixon) come padrona di casa. Peggy (Denée Benton) incontra un affascinante medico di Newport, ma la famiglia di lui è ben poco entusiasta della carriera della giovane. Mentre tutta New York si affretta verso il futuro, le ambizioni dei protagonisti potrebbero andare a scapito di ciò che hanno di più caro.

Me contro Te - Il Film: Vacanze in Transilvania - 28 giugno

Avventura da brividi nel nuovo film del celebre duo composto da Sofia Scalia e Luigi Calagna. I Me Contro Te stavolta se la devono vedere con il Conte Dracula nel cui castello è conservato il diamante che la banda dei Malefici vuole utilizzare per alimentare il cannone che oscurerà il sole e, di conseguenza, distruggerà il mondo intero, compresi gli odiati Sofì e Luì.