5 cose da vedere in streaming su Netflix a giugno 2025

Netflix ha diffuso le novità in arrivo in streaming a giugno 2025. Da segnalare l'attesissima Stagione 3 di Squid Game, Sara - La Donna nell'Ombra serie tratta dall'omonima serie di romanzi di Maurizio De Giovanni e la Stagione 2 di FUBAR con Arnold Schwarzenegger.

Sara - La Donna nell'Ombra - 3 giugno

Per far luce sulla prematura morte di suo figlio, Sara, ex agente dei servizi segreti interni, stanca e ritirata in una prigione di solitudine, torna a chiedere un favore all’amica e collega di un tempo, Teresa. Ma si sa, niente è per niente. E in un attimo, si ritrova invischiata nella sua vecchia vita. Che lo voglia o no, è ancora la migliore: la “donna invisibile” la chiamavano, e la sua dote non ha mai smesso di essere richiesta. Così, mentre scopre la vita del figlio, di cui ignorava quasi tutto, Sara sprofonda in un’indagine che la riporta davanti a tanti fantasmi del passato. Tenere insieme le due cose è molto difficile, e sicuramente molto pericoloso. Paradossalmente però, è così che la donna invisibile torna a vivere e a far quello che meglio sa fare. Giustizia.

Ginny & Georgia Stagione 3 - 5 giugno

Georgia è appena stata arrestata per omicidio durante il suo matrimonio, rovinando il finale da favola e puntando i riflettori sui Miller come mai prima d'ora. Ginny e Georgia sono sempre state contro il mondo, ma il mondo non le ha mai attaccate in questo modo. Ora Ginny deve capire da che parte stare quando la situazione si fa critica e se affrontare davvero il mondo insieme alla sua amica.

FUBAR Stagione 2 - 12 giugno

Luke Brunner (Arnold Schwarzenegger) è un agente veterano della CIA che fino a poco tempo fa stava per andare in pensione. Dopo la sua ultima missione in cui ha salvato un altro agente, che guarda caso era sua figlia, Luke torna ad affrontare nuovi malvagi nemici. In questo caso si tratta di una sua vecchia fiamma che minaccia di distruggere il mondo... sempre che non distrugga prima la vita a lui.

KPop Demon Hunters

Quando non fanno il tutto esaurito negli stadi, le superstar del K-pop Rumi, Mira e Zoey usano le loro identità segrete di cacciatrici di demoni per proteggere i loro fan da una minaccia soprannaturale sempre presente. Insieme devono affrontare il loro più grande nemico: un'irresistibile boy band rivale di demoni sotto mentite spoglie.

Squid Game Stagione 3 - 27 giugno

Riprendendo dalla sconvolgente conclusione della seconda stagione, i nuovi episodi di Squid Game catapultano Gi-hun (Giocatore 456) nuovamente al centro dei giochi, deciso a smantellarli una volta per tutte. Ancora tormentato dal tradimento e dalla perdita del suo alleato più caro, Jung-bae (Giocatore 390), Gi-hun dovrà affrontare nuovi pericoli – tra cui il Front Man, che ha scioccato tutti infiltrandosi nella ribellione travestito da Giocatore 001.