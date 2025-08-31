Disney Plus ha annunciato tutte le novità che arriveranno in streaming a settembre 2025. Da segnalare l'arrivo in streaming del live action Lilo & Stitch e dell'attesissima Stagione 5 di Only Murders in the Building.

Only Murders in the Building Stagione 5 - 9 settembre

Dopo la scomparsa del loro amato portiere Lester, morto in circostanze sospette, Charles, Oliver e Mabel si rifiutano di

credere che si tratti di un incidente. La loro indagine li conduce negli angoli più oscuri di New York e oltre, dove il trio scopre una pericolosa rete di segreti che collega potenti miliardari, criminali della vecchia guardia e misteriosi residenti dell’Arconia. I tre si accorgono di una frattura più profonda tra la città leggendaria che credevano di conoscere e la nuova New York che si evolve attorno a loro: una città in cui la criminalità radicata lotta per restare a galla mentre in campo scendono nuove forze ancora più pericolose.

Lilo & Stitch - 3 settembre

Il film è una divertente e commovente rivisitazione in live-action del classico d’animazione Disney. Quando una ragazza

solitaria di nome Lilo adotta Stitch, un “cucciolo” alieno, Stitch aiuta Lilo a riparare la sua famiglia distrutta, ma non senza provocare esilaranti disastri nelle isole Hawai’i.

LEGO Star Wars: Rebuild the Galaxy - Pieces of the Past - 19 settembre

LEGO Star Wars: Rebuild the Galaxy - Pieces of the Past porta avanti la storia iniziata nel 2024 con LEGO Star Wars: Rebuild the Galaxy. Una nuova minaccia si erge nella galassia, così Sig e Dev Greebling devono unire i loro poteri di Costruzione della Forza e Demolizione Sith per fermarla. Insieme a Jedi Bob, Yesi Scala e Servo, viaggeranno negli angoli più remoti della storia di LEGO Star Wars, scoprendo pezzi di tutte le galassie precedenti.

Marvel Zombies - 24 settembre

Sneaker Wars: Adidas v Puma - 24 settembre

Con un accesso esclusivo a due dei più grandi brand al mondo, Sneaker Wars: Adidas v Puma offre uno sguardo inedito, dietro le quinte, della feroce rivalità decennale tra due giganti mondiali dell’abbigliamento sportivo, nata da una faida familiare. I fratelli Adi e Rudi Dassler fondarono Adidas e Puma, trasformando il loro conflitto personale in una battaglia per il dominio nel mondo dello sport. Con la partecipazione di atleti di alto livello, esperti “sneakerhead” e insider dei brand, tra cui David Beckham, Usain Bolt, Neymar e altri, la serie ripercorre le origini della rottura tra i Dassler, i loro contributi innovativi alla cultura sportiva, i momenti salienti dell’industria della moda globale e l’eredità ancora viva dei due fratelli la cui rivalità ha cambiato per sempre le regole del gioco.

