Arriva oggi il gioco (italiano) che mescola il calcio e… gli sparatutto!

Se c’è una cosa che gli italiani amano incondizionatamente, quella è il calcio. Sì, vale anche per la pizza e per la pasta (qualcuno ha detto lasagne? ndr), ma qui su SpazioGames parliamo di giochi e attività ludiche, quindi è naturale dare la priorità al divertimento che viviamo tutti con il pallone.

Non sorprende, allora, che lo sviluppatore nostrano ZocaLight, per dare vita alla sua opera videoludica, abbiamo deciso di ispirarsi proprio al calcio. La peculiarità della sua proposta, però, è che il pallone, che rotola in arene che richiamano quelle di Rocket League, si mescola a delle meccaniche da shooter, dando vita a sfida all’insegna dell’azione.

Shooting e calcio si incontrano

Il gioco in questione è Shootball Arena e, se il concept vi ha incuriosito, potete approfondirne la conoscenza su Steam, dove è disponibile da oggi in accesso anticipato a un costo davvero ridottissimo, addirittura sotto i tre euro.

«Il gioco è ancora in sviluppo e sta per entrare in accesso anticipato» ci ha anticipato Pierluigi Zomparelli, autore di Shootball Arena. Tuttavia, già in questo early access avrete la possibilità di giocare «in tre arene diverse e di scegliere tra otto diversi personaggi», equipaggiati con armamentari che danno un gusto diverso alle sfide.

L’idea di gameplay è quella di proporre un’opera dal ritmo particolarmente veloce, dove scegliendo il proprio avatar e l’arma con cui ci si sente più a proprio agio – potrete anche testarle in un apposito allenamento offline – ci si dedichi poi a sfidare fino a 10 giocatori per buttare la palla in rete, una raffica alla volta.

Di seguito vi riportiamo anche i requisiti minimi per giocare Shootball Arena sul vostro PC, che sono tutt’altro che esigenti (potete giocare serenamente anche con una proposta economica come questa, che trovate su Amazon):

Sistema operativo: Windows 10

Processore: Intel o AMD quad core

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: NVidia o Radeon con supporto a Shader 3.0

Rete: Connessione Internet a banda larga

Memoria: 2 GB di spazio disponibile

Potete trovare maggiori dettagli su Shotball Arena anche sulla sua pagina dedicata sul sito specializzato IndieDB.