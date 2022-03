Apple Watch, smartband, accessori e tanto altro in sconto da MediaWorld! Super offerte!

Dopo avervi riportato le classiche offerte del giorno, vogliamo segnalarvi che da Mediaworld ha lanciato la promozione “Tecnologia sempre con te“, con le sue incredibili occasioni che riguardano diverse tipologie di prodotti, dagli smartphone agli accessori, anche a tasso zero. Questa iniziativa sarà valida fino al 20 marzo 2022, ma vi consigliamo di affrettarvi così da avere la sicurezza di acquistare i prodotti al prezzo desiderato.

Tra i vari articoli che trovate attualmente a prezzo scontato, vi segnaliamo in particolare lo smartwatch Apple Watch SE, che attualmente potete portarvi a casa a soli 289€, rispetto agli usuali 339€ di listino, per un risparmio reale di 50€.

Lo smartwatch Apple Watch SE può far affidamento su migliaia di app per espandere le sue capacità, consentendo, ad esempio, di ascoltare musica e audiolibri direttamente dal dispositivo.

Lo smartwatch Apple Watch SE è il compagno di fitness ideale, ricco di funzioni ideali per vivere in modo attivo, sano e sicuro. Non solo verrà monitorata la vostra frequenza cardiaca durante le attività sportive, ma anche la qualità del vostro sonno.

Lo smartwatch Apple Watch SE può essere personalizzato come desiderate, sia a livello di software che di cinturini. È disponibile in due diverse taglie (con cassa da 40 o 44 mm) e può essere utilizzato anche per effettuare pagamenti contactless tramite Apple Pay.

Lo smartwatch Apple Watch SE integra anche l’assistente vocale Siri, così da ottenere informazioni o controllare eventuali dispositivi domotici con la vostra voce, mentre l’app Rumore vi avviserà se i suoni intorno a voi salgono a livelli pericolosi per l’udito.

I prezzi proposti da Mediaworld sono senza dubbio tra i più bassi della rete e nell’iniziativa “Tecnologia sempre con te” trovate tantissimi altri prodotti scontati, quindi suggeriamo di visitare la pagina inerente all’iniziativa per scoprirli tutti, alcuni dei quali abbiamo riportato in calce e facilmente visibili in questa pagina.

