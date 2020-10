Apple MacBook Pro 16 e Huawei MateBook Pro X a prezzi scontati tra le offerte del giorno Amazon!

Anche oggi, venerdì 9 ottobre 2020, Amazon propone tantissime nuove offerte, in particolare relative ai notebook, tra cui troviamo anche Apple MacBook Pro 16″, che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Partiamo con lo splendido Apple MacBook Pro 16″, portatile di assoluto prestigio equipaggiato con un display vanta una luminosità di 500 nit e pieno supporto alla gamma cromatica P3, pensato per chi lavora proprio con le immagini. Sotto la scocca, l’anima del computer è un Intel Core i9 dotato di 8 core e 16 thread, che vuole offrire prestazioni di 2,1 volte superiori al MacBook Pro quad-core. A raffreddarlo c’è il nuovo sistema di ventilazione, con maggior flusso dell’aria e dissipatore più grande del 35% rispetto alle scorse generazioni. Il quantitativo di RAM a bordo è di 16GB, mentre la grafica è sorretta dalla AMD Radeon Pro Serie 5500M con 4GB di RAM GDDR6. La dotazione hardware è completata da un velocissimo SSD NVMe da 1TB.

Solitamente Apple MacBook Pro 16″ viene proposto a 2.993,40€, ma oggi potrete portarvelo a casa a 2.993,40€, risparmiando circa 300€.

Passiamo al Huawei MateBook X Pro 2020, portatile dotato di un sensazionale rapporto schermo-corpo del 91%, con un display fullview dalla risoluzione 3K che offre un’ampia e dettagliata esperienza visiva. La soluzione 3:2 lo rende l’ideale per leggere e scrivere, con un’ampia gamma di colori SRGB al 100% per immagini vibranti. Il notebook gode di uno schermo touch screen sensitivo con cui scorrere, zoomare, selezionare e interagire con efficienza. Il corpo in metallo ha finiture sabbiate a taglio diamantato è spesso solo 14.6 mm e pesa 1.33 kg, il che lo rende comodo da portare ovunque si voglia.

Da un punto di vista tecnico, parliamo del top in circolazione: processore Intel Core i7 di decima generazione, scheda grafica NVIDIA GeForce MX250, 16GB di memoria RAM, 1TB di archiviazione rapida su SSD, standard aggiornati per Wi-Fi e Bluetooth 5.0.

Solitamente Huawei MateBook X Pro 2020 viene venduto a 1.999€, ma attualmente potete acquistarlo per 1.799€, risparmiando 200€.

