Apple iPad e SSD Samsung a prezzo scontato tra le offerte del giorno eBay

È tempo di nuove offerte del giorno sulle pagine del noto rivenditore eBay, che vi consentiranno di risparmiare su un’ampia selezione di prodotti delle tipologie più varie. Per i lettori di SpazioGames abbiamo deciso di mettere in evidenza le promozioni dedicate ai tablet e SSD.

Partiamo con il bellissimo tablet Apple iPad 10,2″ in colorazione Space Gray. Equipaggiato con il potente processore A10 Fusion, il dispositivo offre anche un sensore di impronte digitali con supporto a TouchID ed Apple Pay ed è perfetto per la fruizione di contenuti multimediali, ma è un valido compagno anche per ciò che concerne la produttività, grazie al supporto alla Smart Keyboard ed Apple Pencil per prendere appunti o scrivere documenti. Inoltre, il dispositivo offre una fotocamera posteriore da 8MB ed una anteriore FaceTime HD da 1,2MP, perfetta per le videochiamate. La batteria integrata, oltre alle ottimizzazioni software di iPadOS, garantisce un’autonomia che può arrivare sino a dieci ore di utilizzo.

Solitamente Apple iPad Pro 10,2″ viene venduto a 449,99€, ma oggi potrete portarvelo a casa a soli 329,99€, risparmiando 120€.

Se avete bisogno di ulteriore, e veloce spazio di archiviazione, potreste essere interessati ad un nuovo SSD. In sconto trovate l’ampio Samsung 870 QVO da 1TB a soli 108,90€, mentre se desiderate maggiori prestazioni, potete rivolgere il vostro sguardo verso il Samsung 860 EVO 500GB, acquistabile a 75,90€ o il Samsung 860 EVO 250GB a 42,99€. Infine, se volete risparmiare ancora di più, vi segnaliamo il sempreverde Kingston da 240GB ad appena 30,30€.

Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte su tablet e SSD tra gli sconti di oggi del rivenditore eBay.

Offerte del giorno eBay: sconti su tablet e SSD

Offerte ancora disponibili